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Koeman: "No me arrepiento de los cambios"

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Arlington (Texas, EE.UU.), 14 jun (EFE).- Ronald Koeman, técnico de la selección neerlandesa, aseguró este domingo que no se arrepiente de los cambios, pese a que Japón le empató el partido a su selección, cuando varió el sistema.

Tres minutos después de que su Summerville marcase el 2-1, Koeman cambió medio equipo y el sistema. Hizo cinco cambios y pasó a jugar con una defensa de cinco con la entrada de Aké por un centrocampista, Gravenverch.

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"Ssacamos a Aké, porque ya no presionábamos bien por las bandas", dijo el técnico que aseguró que, pese a que Japón superó a su equipo "con facilidad en varias ocasiones", defendió bien. "Pero al final encajamos el 2-2 de forma muy desafortunada", señaló.

"Japón solo presionó cuando perdía; quizá podríamos haber gestionado mejor esos momentos, pero no estoy decepcionado. Vi a un equipo que trabajó al máximo y que por momentos jugó muy bien. Claro que queríamos comenzar con una victoria, pero también hay que reconocer los méritos del rival", afirmó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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"A veces, creemos que podemos ganar con facilidad a cualquiera, pero Japón tiene un gran equipo y hoy lo demostró sobre el terreno de juego", sentenció. EFE

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