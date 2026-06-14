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Antonio Linares cortó cuatro orejas en su encerrona

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Tomelloso (Ciudad Real), 14 jun (EFE).- Antonio Linares cortó cuatro orejas en la dilatada encerrona conmemorativa de sus diez años como matador de toros, con indudable disposición y el apoyo de sus paisanos como máximos avales, frente a toros de Alcurrucén, Juan José Cano y Manuel Blázquez.

Un cielo gris cárdeno no auguraba buen bajío en el inicio de la encerrona protagonizada por Antonio Linares, en trance de celebrar sus diez años en el escalafón superior. De hecho tanto la lluvia como un viento racheado lastró el desarrollo de los tres primeros toros, con los espectadores refugiados de las inclemencias, y el torero intentando dar réplica a las embestidas de sus antagonistas, sin excesivo brillo.

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Sin embargo en el cuarto la lluvia cesó y la actuación del torero ciudarrealeño alcanzó los momentos más reseñables, sobre todo en varios pasajes con la mano derecha al buen y serio cuarto, y otros momentos, también por derechazos, frente al manejable quinto.

En el haber de Linares cabe señalar una indudable disposición, empujada por la generosidad de sus paisanos, aunque la falta de oficio también se hizo notar, sobre todo a la hora de manejar los aceros, tanto en la colocación como en una ejecutoria netamente mejorable.

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Tras tres horas de festejo, Linares conseguía su sueño de atravesar a hombros la puerta grande de Tomelloso.

FICHA: Plaza de toros de Tomelloso (Ciudad Real). Corrida de toros en solitario.

Se lidiaron cuatro toros de Alcurrucén, uno de Manuel Blázquez (tercero) y uno de Juan José Cano (primero).

Antonio Linares en solitario (de carmesí y oro): más de media perpendicular (oreja); cuatro pinchazos y casi entera delantera (palmas); media arriba y dos descabellos (oreja tras aviso); dos pinchazos y dos casi medias algo delanteras y descabello (oreja tras aviso); dos pinchazos y casi entera algo delantera (oreja); tres pinchazos, casi entera arriba y tres descabellos (palmas tras aviso).

Iván Abasolo y Juan Carlos Ruiz actuaron como sobresalientes. Antonio Linares salió a hombros.

J.C.S./fp

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