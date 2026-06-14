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Dos detenidos en Etxebarri (Bizkaia) tras agredir una multitud a agentes de policía

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Bilbao, 14 jun (EFE).- Dos jóvenes hermanos han sido detenidos en la madrugada de este domingo en Etxebarri (Bizkaia) durante unos altercados registrados en la localidad en fiestas, donde una multitud ha acorralado y agredido a agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza, uno de cuyos miembros ha resultado herido por un botellazo en la cabeza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los incidentes, en los que ha tomado parte un centenar de personas, han ocurrido en la madrugada de este domingo en el recinto festivo del barrio de Kukullaga de la localidad vizcaína y el agente de la Ertzaintza herido ha tenido que ser evacuado a un hospital por las lesiones sufridas.

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Los agentes de la Ertaintza han acudido sobre las cuatro de la madrugada al recinto festivo de Etxebarri, que celebra este fin de semana sus fiestas patronales de San Antonio, en apoyo de sus compañeros de la Policía Local, que estaban siendo acorralados y agredidos por una multitud de personas.

Los agentes locales habían solicitado el apoyo urgente de la Ertzaintza ya que tras realizar la detención de un joven por un delito de atentado a agente de la autoridad, estaban siendo agredidos.

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Varias patrullas de la Ertzaintza han acudido al lugar, donde han formado un cordón policial al comprobar que una multitud estaba tratando de agredir a los miembros de la Policía Local.

El hermano del detenido ha intentado evitar el traslado del arrestado increpando y golpeando el coche de la Policía Local y al salir del vehículo, uno de los agentes ha sido acorralado por otro grupo de personas en actitud agresiva, por lo que han intervenido las patrullas de la Ertzaintza.

Según Seguridad, el hermano del detenido, sin mediar previo aviso, ha empujado y agredido en el rostro a uno de los agentes de la Ertzaintza, por lo que este joven, de 19 años, ha sido detenido por la Policía Autónoma Vasca por un delito de atentado a agente de la autoridad.

A continuación, un grupo de unas cien personas que se encontraban en el recinto festivo ha comenzado a lanzar botellas de cristal contra los policías y uno de ellos, agente de la Ertzaintza, ha resultado herido tras sufrir un botellazo en la cabeza.

Según el sindicato policial Esan, el ertzaina, que ha sido trasladado al hospital para ser atendido, ha resultado herido en la frente y en una ceja. EFE

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