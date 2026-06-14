A una semana del verano, fuertes tormentas y granizo ganan terreno en gran parte de España

Madrid, 14 jun (EFE).- A una semana del inicio oficial del verano, la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera a la península debilitará el anticiclón generando inestabilidad con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo, en más de media España.

Ante esta situación, la Agencia de Meteorología (Aemet) mantiene activado para este domingo el aviso amarillo (peligro bajo) en las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, donde se pueden formar fuertes tormentas en una franja horaria comprendida entre las 12:00 y las 23:00 hora peninsular.

PUBLICIDAD

El cambio de tiempo llegará acompañado de un descenso de las temperaturas en buena parte del país, salvo en el arco mediterráneo y Baleares, donde los termómetros subirán; Aún así, los valores más altos se registrarán en Lleida y Zaragoza, donde los termómetros alcanzarán los 37 grados, Toledo, con 36 grados y 35 grados en Badajoz, Córdoba, Huesca y Logroño.

Por la noche, las mínimas seguirán siendo elevadas en varias capitales, con 22 grados en Barcelona y 21 grados en Alicante, Almería, Cádiz, Madrid y Sevilla, además de 20 grados en Ciudad Real, Huesca, Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, lo que mantendrá noches tropicales en puntos del Mediterráneo, el centro, el sur y Canarias.

PUBLICIDAD

El inestabilidad persistirá el lunes con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas; En cambio, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados.

Para esta jornada, la Aemet mantiene mañana el aviso amarillo por tormentas en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y La Rioja.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada el lunes en la península, de forma "notable" (más de 6 grados) en los litorales del noroeste, mientras que en los del sur subirán y se superarán los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura; Las mínimas subirán en el este y bajarán en el resto con noches tropicales en el valle del Ebro y litorales mediterráneos.

A partir del martes, y de acuerdo con las predicciones de Aemet, la retirada paulatina de la masa de aire frío y la influencia de las altas presiones contribuirán a estabilizar el tiempo; sin embargo, aún podrían darse chubascos y tormentas en los sistemas Central e Ibérico, la cordillera Cantábrica, ambas mesetas y Pirineos.

PUBLICIDAD

Ese día, las máximas bajarán en el Cantábrico y en los litorales del sureste y subirán en el resto, de manera más acusada en el valle del Guadalquivir, Guadiana y del Ebro con registros en torno a 38 grados.

Por capitales de provincias, Córdoba será la más calurosa, con 38 grados, seguida de Badajoz, Lleida, Sevilla y Zaragoza, donde los termómetros alcanzarán los 37 grados. También se registrarán valores altos en Girona, Jaén, Logroño, Murcia y Ourense, con 35 grados, y en Cáceres, Granada y Huesca, con 34 grados.

PUBLICIDAD

En el centro peninsular, el ambiente será caluroso, aunque algo más contenido que en el suroeste y el valle del Ebro, con 33 grados en Ciudad Real y 32 grados en Albacete, Guadalajara, Pamplona, Teruel y Toledo. Madrid se quedará en 31 grados, la misma máxima prevista para Barcelona, Burgos, Castellón de la Plana, Huelva, Lugo, Málaga, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Las mínimas más altas se concentrarán en el mediterráneo, puntos del nordeste y Andalucía con 22 grados en Barcelona y 21 grados en Alicante, Almería, Cádiz, Jaén, Málaga, Melilla y Murcia. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)