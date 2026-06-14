Martín Anselmi, tercer entrenador argentino que contrata Bragarnik para el Elche

Elche (Alicante), 14 jun (EFE).- Martín Anselmi, nuevo entrenador del Elche, es el tercer técnico argentino que contrata el propietario de la entidad, el también argentino Christian Bragarnik, para dirigir al equipo ilicitano desde su llegada al club hace seis años y el duodécimo en total de este país que se pone al frente del conjunto alicantino.

El preparador bonaerense, que ha dirigido a equipos como Independiete del Valle, Cruz Azul, Oporto y Botafogo, asumirá un banquillo por el que ya pasaron en esta etapa sus compatriotas Jorge Almirón y Sebastián Beccacece.

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Almirón fue el primer entrenador contratado por Bragarnik tras el ascenso a Primera del curso 2020-21. El técnico fue destituido en la segunda vuelta, con el equipo en descenso, tras acumular 16 partidos sin ganar.

El técnico de San Miguel regresó al banquillo del Elche en la temporada 2022-23, aunque solo durante cinco partidos. El equipo, colista, no logró ganar con el argentino en su banquillo, por lo que fue de nuevo destituido.

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Esa misma temporada, el propietario del Elche contrató a Sebastián Beccacece para cerrar la temporada, ya casi matemáticamente perdida, y preparar el curso siguiente en Segunda.

Beccacece tuvo el peor debut de un entrenador en la historia del Elche, ya que sumó cinco derrotas en sus primeros cinco partidos.

Tras consumarse el descenso, el Elche tuvo una despedida de la competición más que digna, ya que cerró la temporada invicto en las últimas cinco jornadas, sumando además victorias de prestigio ante Atlético de Madrid y Athletic Club.

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El argentino comenzó y completó la siguiente temporada en el Elche, pero no siguió en el cargo al desplomarse en la clasificación el equipo en las últimas jornadas, en las que solo logró ganar un partido de los últimos once.

Anselmi es el décimo segundo entrenador argentino de la historia del Elche, que tiene como técnicos con más partidos oficiales en su banquillo a sus compatriotas Felipe Mesones, con 213 partidos, y Roque Olsen, con 206.

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Han entrenado al Elche técnicos argentinos como Jorge D'Alessandro, Néstor Rossi, Gustavo Silva, Óscar Ruggeri, Héctor Rial, Alfredo Di Stéfano o José Luis Acciari, que lo hizo únicamente durante un partido.

Anselmi es el noveno entrenador que dirige al Elche desde la llegada de Bragarnik, incluyendo a Pacheta, que ya estaba en el banquillo cuando compró el club.

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El único que ha permanecido dos temporadas consecutivas en el equipo fue Eder Sarabia, que recientemente decidió romper su contrato por motivos personales tras enlazar un ascenso a Primera con la permanencia. EFE

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