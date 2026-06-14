La internacional uruguaya Fede Silvera no continuará en el Camoens ceutí

Ceuta, 14 jun (EFE).- La jugadora internacional uruguaya Fede Silvera no continuará la próxima temporada en Segunda División Nacional en las filas del CD Camoens al haber acordado ambas partes no renovar el contrato.

Según ha informado el club ceutí, la uruguaya no militará la siguiente campaña en el equipo caballa, donde este año ha jugado la práctica totalidad de los partidos en el grupo 3 consiguiendo un total de 10 goles.

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Federica Silvera Arias (Montevideo, Uruguay, 1993) jugaba su segunda temporada en el CD Camoens, con el que firmó en la campaña 2023-2024 después de haber estado seis años en el San Lorenzo de Argentina.

En su primera experiencia en Europa con el Camoens, Fede Silvera jugó el play off de ascenso a Primera División pero no logró su objetivo, tras lo cual firmó por el CD San Pablo Ibiza del grupo 2 de Segunda División, donde militó en la 2024-2025 y firmó 7 goles.

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La internacional uruguaya, que fue quinta con su país en la Copa de América 2025, no ha desvelado si continuará en la liga española la próxima temporada o emprenderá nuevos desafíos profesionales en otro país.

Fede Silvera llegó a España después de haber jugado en el Fénix, el Nacional de Football, el Bella Vista y el Río Negro City en su país y desde 2017 al 2023 en el San Lorenzo argentino. EFE

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