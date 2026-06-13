Soto Chica, historiador: Estamos cediendo de nuevo el conocimiento a las élites

María Alonso

Granada, 13 jun (EFE).- El historiador José Soto Chica sostiene que la revolución de la inteligencia artificial puede favorecer una nueva concentración del conocimiento en manos de las élites, una dinámica que, a su juicio, recuerda a la Europa medieval y plantea interrogantes sobre el futuro del poder, los datos y la información.

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"En la Edad Media, los factores de poder eran fundamentalmente la fuerza y el conocimiento. La Iglesia tenía el saber, y los reyes y los nobles, la fuerza. Nosotros estamos cediendo de nuevo el conocimiento a las élites y veremos qué hacen con él", afirma Soto Chica (Santa Fe, 1971) en una entrevista con EFE con motivo de la publicación de su nueva novela, "Muerte en Toledo" (Espasa, 2026).

Para el doctor en Historia Medieval y autor de nueve libros de ensayo histórico, ocho novelas y más de 80 artículos científicos, uno de los riesgos de la IA es que puede acentuar la diferencia entre quienes generan el conocimiento y quienes lo consumen.

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"Esta revolución de la IA va a traer de nuevo ese mundo donde unos pocos controlan el saber y otros son controlados. El conocimiento va a tener de nuevo valor, pero para aquellos que tengan una formación por encima de la media. Volverá un mundo de sabios y de legos, como ocurrió en la Edad Media", asegura.

Esta reflexión es uno de los ejes de "Muerte en Toledo", una novela histórica ambientada en la Castilla de Alfonso X el Sabio donde la aparición de un manuscrito atribuido a Aristóteles desencadena una lucha por el conocimiento entendido como forma de poder.

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Soto Chica sitúa buena parte de la acción en Toledo, uno de los grandes centros intelectuales de la Europa medieval.

Como explica el historiador, gracias a instituciones como la Escuela de Traductores, Castilla fue uno de los principales focos de producción y transmisión del conocimiento en Europa.

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De hecho, desmonta la idea de la Edad Media como época oscura: "Fue la edad de los inventos, pero en el siglo XV y XVI, cuando entra el Renacimiento, se visualiza como un periodo oscuro para darse ellos más luz", asevera el autor, a quien un accidente con explosivos lo dejó ciego cuando tenía 25 años, momento en el que emprendió su carrera académica y literaria.

Soto Chica desmitifica también la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes.

Afirma que había tolerancia, pero nunca una convivencia en igualdad ya que, por ejemplo, en la zona cristiana, los mudéjares y los judíos podían vivir y comerciar, pero bajo unas condiciones que hoy consideraríamos de opresión: persecuciones, chantajes o impuestos especiales e "injustos".

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En "Muerte en Toledo", el también autor de ensayos como "Imperios y Bárbaros" ofrece una imagen de Alfonso X el Sabio alejada de tópicos.

Además de ser un hombre culto y visionario, Soto Chica recuerda que se suele olvidar su dimensión política y su fuerte ambición para convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, una pasión por el poder que contrasta con los principios en los que creía, como la mesura, el equilibrio o la justicia.

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Como añade, el conocimiento no exime del mal: "Existe esa idea de que la cultura te protege, pero igual que puede hacerte mejor, puede hacerte peor", comenta.

"El libro hace una reflexión sobre lo importante que es la civilización, la cultura y la sabiduría, pero al mismo tiempo recuerda lo frágil que es", subraya para apostillar que vivimos un cambio de época marcado por la incertidumbre y la transformación tecnológica, una situación que, a su juicio, recuerda que ninguna civilización es eterna.

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