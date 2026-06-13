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'La odisea de la foca monje', una "road movie científica" para evitar su extinción

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Madrid, 13 jun (EFE).- "La foca monje ya es como un animal mitológico", afirma la documentalista Núria Abad, pero "una cosa es que la hayamos exterminado y otra es que la olvidemos" advierte la codirectora de La odisea de la foca monje, una "road movie científica" que sigue a los biólogos que evitan su extinción.

"Es una especie de símbolo del Mediterráneo", cuenta en entrevista con EFE. "Si tenemos focas en el futuro es que habremos hecho las cosas bien, habremos creado un ecosistema saludable", añade.

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Abad sostiene que "la protección del hábitat es la única opción para la recuperación" de estos animales; la buena noticia es que hay una "cierta" mejora gracias a la labor de los científicos.

"Ha habido avistamientos ya en Italia, en Malta, en lugares donde hacía muchísimo tiempo que no se veían", celebra la directora, que también advierte que el camino hacia la repoblación de la foca monje en el Mediterráneo exige cambios.

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En términos de tráfico marítimo de personas, mercancía y pesca, las costas españolas tienen "100 veces más movimiento que Turquía y 10 veces más que Grecia", avisa, "un abuso en todos los sentidos" que no favorece el regreso de la foca monje al litoral peninsular.

Pese a que "es un animal que no tiene depredadores genéricos en el Mediterráneo", explica la documentalista, la foca monje pasó de habitar todo ese mar a estar al borde de la extinción por la acción del ser humano.

Se cazaba para hacer cuero con su piel y extraer aceite de la grasa subcutánea con el que "iluminar las ciudades"; también era "un adversario" para los pescadores "que había que eliminar" porque "rompía las redes y echaba a perder la pesca".

"A nivel estatal, se llegaron a poner leyes", continúa Abad; "las llamaban alimañas y hasta se condecoraba cualquier muerte de estos animales, incluso con dinero".

Fiel a su estilo -y al de la codirectora, Marta Hierro-, la película incluye ilustraciones; en este caso, para "vestir" una historia con "una parte muy dura que dice muy poco del humano".

Sin embargo, las directoras no solo ponen el foco sobre el ser humano "que la extermina", sino sobre el trabajo de los biólogos "que se han dejado la piel, y algunos de verdad, para poder salvar a este animal de su extinción definitiva".

Aunque hace "muchas décadas" que no se ve, la foca monje "está en el imaginario colectivo", dice Abad, que ve los documentales como una "herramienta" para dar a conocer la historia de este animal, especialmente entre los más jóvenes.

"Es importante que las nuevas generaciones conozcan el lugar al que pertenecen, qué cosas ya no existen o qué cosas se pueden mejorar".

Y recuerda: "Aquí hubo focas y tenemos mucho que hacer para volver a tener esa compañía tan estupenda en nuestros mares".

'La odisea de la foca monje' se estrena el próximo 18 de junio a las 18:00 en el CaixaForum Palma con la presencia de las directoras, que participarán en un coloquio posterior a la proyección con algunos de los expertos que aparecen en el documental.

La película se presentará el mismo día en la plataforma de 'streaming' gratuita de la Fundación "la Caixa", CaixaForum+, y se podrá ver en IB3 Televisió el lunes 29 de junio a las 23:15. EFE

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