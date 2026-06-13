La Guardia Civil y Marruecos frustran un alijo de 4.777 kilos de hachís en el Estrecho

Cádiz, 13 jun (EFE).- La Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí han frustrado un alijo de 4.777 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar tras una persecución coordinada por mar, tierra y aire a una embarcación semirrígida utilizada presuntamente para el narcotráfico.

Según ha informado este sábado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se inició al detectarse una embarcación sospechosa navegando a gran velocidad por aguas del Estrecho cargada con fardos de hachís.

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Tras analizar su rumbo y trayectoria, se activó un dispositivo integrado por medios del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, mientras unidades terrestres permanecían desplegadas para controlar posibles puntos de desembarco en la costa.

Durante la persecución, la patrullera de la Guardia Civil mantuvo el seguimiento directo de la embarcación, cuyos ocupantes realizaron maniobras evasivas y comenzaron a arrojar parte de la carga al mar para aligerar peso, aumentar la velocidad y dificultar la intervención policial.

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Gracias al apoyo aéreo, los agentes localizaron los fardos lanzados al agua y lograron recuperar 32 bultos con un peso aproximado de 1.200 kilos de hachís.

Ante la presión policial, la embarcación puso rumbo hacia aguas próximas a Marruecos, momento en el que se activaron los mecanismos de cooperación internacional con la Gendarmería Real Marroquí.

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La rápida respuesta de las autoridades marroquíes permitió desplegar patrulleras que cerraron las posibles vías de escape y mantuvieron la presión sobre la embarcación durante su huida.

Como consecuencia de esta actuación conjunta, los tripulantes se desprendieron del resto de la droga que transportaban antes de poder asegurarla en destino.

Las autoridades marítimas marroquíes recuperaron otros 89 fardos con un peso aproximado de 3.577 kilos de hachís.

La operación se salda así con la intervención total de 121 fardos y 4.777 kilos de droga, en una actuación que la Guardia Civil enmarca en los dispositivos permanentes contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en la cooperación con las fuerzas de seguridad de los países vecinos para combatir a las organizaciones criminales que operan a ambos lados del Estrecho. EFE

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