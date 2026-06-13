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El oteador de palabras: “pasivismo”, “guardacolas”, “madurescencia”...

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Por Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 13 jun (EFE).- El oteador de palabras de la FundéuRAE vuelve, como cada quincena, con una selección de voces detectadas en el rastreo permanente del uso de la lengua en los medios de comunicación. Recordamos, como de costumbre, que el propósito básico es explorar la evolución del léxico, sin que la inclusión en esta lista implique una aceptación o una censura.

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- Una actitud en cierto modo opuesta al activismo es el “pasivismo”, que propugna la pasividad, la resignación y la aceptación de las circunstancias del momento, ya sea por convicción, por desinterés o por considerar inútil cualquier intento de cambio.

- Hacer una cola puede ser tedioso, y por ello no es de extrañar que haya quien intente evitarlo. Una opción es recurrir a un “guardacolas”, cuya tarea es justamente la que su nombre sugiere: guardar el puesto hasta que la persona interesada se presente poco antes de abrir la taquilla o la ventanilla.

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- En la transición entre dos ecosistemas, las comunidades de seres vivos se solapan en un equilibrio delicado, a veces con ciertos elementos propios. A esta zona de contacto se la denomina “ecotono”, y su complejidad biológica la hace particularmente frágil ante alteraciones ambientales y la presión humana. El segundo elemento de esta voz procede del griego “tónos”, que significa ‘tensión’.

- Tomando como base la idea de cambio y replanteamiento de la vida característica de la adolescencia, se ha propuesto el concepto de “madurescencia”, que se aplica a las personas que se encuentran en la madurez, con una edad de entre 45 y 65 años, aproximadamente, y que atraviesan una etapa de redefinición personal, profesional y emocional.

- Aunque a menudo se trata como sinónimo de “fueloil”, el “combustóleo” es más específicamente un tipo muy viscoso, con un contenido elevado de impurezas y de precio comparativamente menor. Se obtiene como residuo del refino del petróleo y sirve sobre todo como combustible industrial.

- “Plotear” se usa casi siempre en la Argentina con el sentido de recubrir una superficie con vinilo adhesivo impreso, especialmente vehículos, vidrieras y mobiliario urbano. Va más allá en su significado, por tanto, de la mera impresión con un plóter. EFE

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