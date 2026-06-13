El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid completa el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

Quirófano. (Europa Press)

El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid ha completado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en bloque en España, según han informado esta semana fuentes del propio centro y del Gobierno regional. La intervención, calificada como un “hito de la sanidad pública madrileña”, representa un avance sin precedentes en el país y solo cuenta con un caso similar descrito previamente a nivel internacional.

El paciente, de 46 años, sufría un fallo intestinal crónico asociado a una enfermedad poco común y ya había perdido el intestino delgado y grueso tras un infarto intestinal masivo. “El paciente tenía un fallo intestinal crónico irreversible y esto implicaba que, al no poder comer, había que aportarle los nutrientes a través de un acceso venoso de forma parenteral”, ha explicado en EFE el cirujano de digestivo Jorge Calvo. Además, “tenía una diabetes de larga evolución con un mal control y esto nos sugirió la idea de realizar este trasplante”.

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La operación, realizada en marzo por la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales, combinó por primera vez ambos órganos en un solo injerto. “No es la primera vez que se incluye el injerto pancreático con un injerto intestinal, pero siempre se ha hecho en el seno de un trasplante multivisceral asociando otros órganos”, ha destacado el cirujano.

El postoperatorio fue favorable y el alta médica se produjo a los 16 días. “Tuvo una recuperación sorprendentemente buena. A los 16 días de la intervención estaba en su domicilio. Está llevando una evolución magnífica. Está consiguiendo ganar peso, está recuperando su vida normal, ya pregunta por la posibilidad de hacer deporte”, ha señalado Calvo.

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Actualmente, Martínez confirma su mejoría y sus proyectos: “Ahora estoy estupendamente. Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, ir al gimnasio”, ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press. En palabras del propio paciente, el ánimo fue esencial en todo el proceso: “Hay que tener la cabeza en su sitio y estar siempre animado, siempre positivo, pensando que las cosas van a salir bien”.

Un equipo de médicos del Hospital Clínic Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu ha realizado la primera operación en Europa dentro del vientre materno a un feto que tenía el intestino fuera del cuerpo. La intervención tuvo lugar en la semana 28 de gestación y el bebé nació seis semanas después. En la actualidad se alimenta con total normalidad.

Un procedimiento pionero y multidisciplinar

El equipo que llevó a cabo la intervención estuvo compuesto por especialistas de Cirugía, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición clínica, Anestesia y Enfermería. El procedimiento, describen desde el hospital, es “altamente especializado” y requiere “centros de referencia y con un bagaje y experiencia importante en este tipo de trasplantes de órganos abdominales complejos”, en palabras de Calvo.

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La Unidad de Trasplante del Hospital 12 de Octubre es actualmente la única acreditada en España para efectuar este tipo de injertos intestinales y multiviscerales. Su experiencia los sitúa, según el Ejecutivo madrileño, “en la vanguardia médica internacional”. El balance del equipo médico, según Calvo, es que “conseguimos ofrecerle una segunda oportunidad no solo de supervivencia, sino de mejorar notablemente su calidad de vida en el futuro”.

El propio Martínez, tras superar la operación, se muestra decidido a retomar su rutina y sus aficiones: “Volver a disfrutar de la vida con mis hijos, mi familia y tirar para adelante, que al final eso es lo importante”.

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*Con información de EFE y Europa Press