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Veintiséis detenidos por cultivar drogas y defraudar luz en El Ejido (Almería)

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Almería, 13 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 26 personas en el núcleo de Matagorda, en El Ejido (Almería), en el marco de la operación Killgreen, que ha permitido desmantelar cultivos intensivos de marihuana, incautar cocaína y heroína, y neutralizar más de un centenar de enganches ilegales a la red eléctrica.

Según ha informado el instituto armado, durante la fase de explotación de la operación se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios en la barriada del Pozo de la Tía Manolica, donde se han intervenido cerca de dos kilos de heroína pura en roca, un kilo y medio de cocaína, 4.500 plantas de cannabis y un kilo de cogollos de marihuana.

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Además de las sustancias estupefacientes, los agentes se han incautado de armas simuladas, munición de escopeta, una gran cantidad de dinero, piezas de oro y un vehículo turismo que había sido sustraído en la provincia de Sevilla.

La investigación, enmarcada en la lucha contra los delitos contra la salud pública y el tráfico de drogas en el Poniente almeriense, constató la existencia de más de una quincena de viviendas destinadas al cultivo de marihuana que contaban en su totalidad con enganches ilegales a la red eléctrica.

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Para la neutralización de estos enganches fraudulentos se contó con el apoyo de técnicos de la suministradora de electricidad, quienes detectaron un peligro inminente para la seguridad de las instalaciones eléctricas. Como resultado, se procedió al corte de más de cien conexiones y a la retirada de más de mil metros de cable eléctrico para evitar riesgos de incendios y cortes de luz por sobretensiones.

La operación ha sido dirigida por la autoridad judicial de El Ejido y desarrollada por el Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de dicho municipio, en colaboración con la Policía Local ejidense.

El dispositivo también ha contado con el apoyo de unidades y especialidades de la Comandancia de Almería como la USECIC, el Servicio Cinológico, la PRC de El Ejido, las Áreas de Investigación de Roquetas de Mar, Adra y Vícar, y diversas patrullas de Seguridad Ciudadana de El Ejido, Berja y Dalías.EFE

mma/dt/ros

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