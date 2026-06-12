Tuckwell: "Este maillot amarillo es para mi hermana, fallecida el pasado septiembre"

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El australiano Luke Tuckwell (Red Bull Bora) admitió haber sufrido mucho en la primera etapa de montaña del Tour de Auvernia Ródano Alpes, pero logró enfundarse un maillot amarillo que pudo dedicar a su hermana pequeña, fallecida el pasado mes de septiembre.

"El año pasado llevé el maillot rosa en el Giro Next Gen y fue un momento muy emotivo. Encontrarme con el maillot de líder en una gran carrera por etapas de una semana me sigue costando creerlo. Todo el día pensé en mi hermana pequeña, que falleció el pasado septiembre. Tenía muchas ganas de lograr algo por ella hoy. En los últimos kilómetros, sufrí muchísimo, pero pensaba en ella. Este maillot amarillo es para mi hermana", dijo un emocionado Luke Tuckwell.

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Un éxito que se complementó con el triunfo de etapa para su compañero del Red Bull Bora Maxim Van Gils.

"Maxim y yo sabíamos lo fuertes que éramos dentro de la escapada y la situación se desarrolló a nuestro favor. Pablo Torres y Johannessen malgastaron mucha energía atacándose mutuamente, lo que me permitió alcanzarlos. A partir de ese momento, tuve claro que debía darlo todo por Maxim hasta el final", explicó. EFE

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