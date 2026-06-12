Sanidad dice que las comunidades tienen la llave para desatascar el conflicto sanitario

Madrid, 12 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este viernes que las comunidades autónomas tienen la llave para desatascar el conflicto sanitario por el estatuto marco de los profesionales porque son las que pueden materializar la mejora de las condiciones laborales que reivindican.

En rueda de prensa para dar cuenta de los resultados de la campaña del Plan Veo, García ha subrayado que el Ministerio de Sanidad ha hecho su parte desde sus competencias estatales cumpliendo su compromiso de abordar una reforma laboral pendiente desde hace 23 años, y ahora el relevo lo tienen las comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

El Consejo Interterritorial de Salud celebrado el pasado miércoles monográfico sobre el estatuto marco y las reivindicaciones de los médicos acabó con desencuentro entre el ministerio y las comunidades autónomas, que se negaron a votar los puntos del orden del día, referentes a cuestiones como la retribución de las guardias o las jornadas de 35 horas.

García ha incidido en que la materialización de estas medidas que emanan del estatuto marco es competencia de las comunidades autónomas.

"La llave para desatascar el conflicto ahora, en este momento, la tienen las comunidades autónomas", ha recalcado García sobre si Sanidad moverá ficha para acabar con la huelga de los profesionales sanitarios, que están convocados a un nuevo paro el lunes, en lo que sería la quinta semana de huelga.

PUBLICIDAD

La ministra entiende que son medidas que "transforman profundamente" la organización del sistema sanitario, y que las comunidades tendrían que reorganizarlo "en base a unos nuevos límites".

"Igual que la reforma laboral la tenían que materializar las empresas, esta reforma laboral sanitaria la tienen que materializar las comunidades autónomas", ha recalcado, al tiempo que ha instado a evitar echar culpas sino a trabajar entre todos para poder afrontar los "desafíos" a los que se enfrenta el sistema sanitario.

PUBLICIDAD

Y ha reiterado que la misión del ministerio es armonizar que los profesionales tengan las mismas condiciones laborales, los mismos límites para descansar y para ejercer bien su profesión en todo el territorio, lo que se negaron a votar las comunidades en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles, pese a haber solicitado su convocatoria para hablar de las medidas concretas del conflicto. EFE

(Vídeo) (Audio)