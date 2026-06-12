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Murió el zaguero Brito, campeón mundial con Brasil en México 1970

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Río de Janeiro, 11 jun (EFE).- El zaguero brasileño Hércules Brito Ruas, que levantó el título del Mundial de México 1970 con la selección brasileña, murió este jueves a sus 86 años por complicaciones de una neumonía, precisamente el día en que comenzó el Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Brito, un icono de la selección brasileña y que formó la pareja de zagueros del tricampeonato mundial al lado de Piazza, murió en el hospital de Río de Janeiro en el que estaba ingresado desde hacía una semana por neumonía.

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La muerte del defensa central fue anunciada por los familiares del futbolista en publicaciones en las redes sociales y confirmada en notas de pesar por la Confederación de Fútbol de Río de Janeiro y por clubes como el Vasco da Gama, en el que pasó varios años de su carrera profesional.

Brito murió el mismo día en que el estadio Azteca de Ciudad de México, en donde se consagró campeón mundial hace 54 años con la victoria de Brasil por 4-1 sobre Italia, albergó el primer partido del Mundial 2026, en el que los locales vencieron por 2-0 a los sudafricanos.

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Además de campeón mundial, el zaguero brasileño fue elegido como el futbolista con mejor preparación física en el Mundial de 1970.

Brito, nacido en Río de Janeiro, también integró la selección brasileña que disputó el Mundial de 1966 en Inglaterra.

Como jugador de la selección brasileña, disputó 60 partidos en ocho años y, además del título mundial, levantó la Copa Roca en 1971.

Además del Vasco, el defensa central pasó por los clubes brasileños Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico Paranaense.

Con el Vasco da Gama, club en el que surgió como profesional, jugó diez años, en los que fue campeón del Torneo Río-Sao Paulo de 1966, del Torneo Internacional de París en 1957 y del Trofeo Teresa Herrera en el mismo año.

"Es con el más profundo pesar que recibimos la noticia de la muerte de uno de los mayores zagueros en la historia del Vasco da Gama", afirmó el club carioca en una nota de pésame en la que destacó que Brito disputó 405 partidos con el equipo. EFE

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