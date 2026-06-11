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España aplaza el problema del calor y la humedad

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Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.) 11 jun (EFE).- La selección española se entrenó este jueves en la Baylor School, su campo base en Chattanooga (Tenessee) para la fase de grupos, a 29 grados y una humedad del 71 %. Y los jugadores, nada más salir al campo, acudieron a las neveras para refrescarse. Un condicionante de este Mundial que España evitará en los dos primeros partidos.

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Los de Luis de la Fuente jugarán frente a Cabo Verde el 15 de junio y Uruguay el 21 en el estadio de Atlanta, de última generación con techo retráctil y climatización.

El hogar de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MSL está equipado con un sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, por sus siglas en inglés) de gran capacidad y una planta central de refrigeración de unas 9.500 toneladas.

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Este sistema integral de climatización regula la temperatura, la humedad y la calidad del aire en todo el estadio, permitiendo mantener unas condiciones ambientales óptimas para los jugadores, aficionados independientemente de las condiciones meteorológicas exteriores.

Condiciones que marcaran la mayoría de los 104 partidos del Mundial que inauguraron México y Sudáfrica este jueves y que la selección española sufrió en su entrenamiento en Chattanooga.

Sesión que empezó media hora más tarde de lo previsto, acercándose a la hora de los dos primeros partidos -las 12:00 local-, y en la que en los minutos previos los periodistas de los medios acreditados, personal de la selección y seguridad de la Baylor School coparon las sombras de los árboles a la espera de la salida de los futbolistas.

Jugadores que, tras salir del gimnasio para completar la jornada de trabajo sobre el césped, acudieron a las neveras portátiles en la entrada al campo para refrescarse e hidratarse de cara a una sesión en la que el calor y, sobre todo, la humedad, fueron protagonistas; situando la sensación térmica superior a los 33 grados centígrados.

Situación que evitarán en los dos primeros partidos, aunque no en el tercero en Guadalajara (México) y, dependiendo de la posición en la que clasifique para eliminatorias, podría volver a jugar en condiciones climáticas ideales.

Si España es primera jugará en Los Ángeles, que también cuenta con tecnología HVAC; sin embargo, si es segunda, en Miami, el estadio no cuenta con techo retráctil ni está climatizado.

Un condicionante menos a tener en cuenta, al menos de cara a las dos primeras jornadas de la fase de grupos que España encara con optimismo y con la buena noticia de que tanto Lamine Yamal como Nico Williams ya están recuperados de sus respectivos problemas musculares en los isquiotibiales.

Ambos podrían contar con minutos el día 15 y estrenarse en el once titular el 21, si continúan con sus plazos de recuperación previstos.

Por su parte, el que ve más lejos su estreno es Víctor Muñoz, quien también con problemas musculares aún no ha pisado el césped junto al resto de sus compañeros y la fecha de vuelta a los terrenos de juego es una incógnita. EFE

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