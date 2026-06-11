Delcy Rodríguez desea "lo mejor" a Estados Unidos, México y Canadá en la Copa del Mundo

Caracas, 11 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, deseó este jueves, cuando comenzó la Copa del Mundo 2026, "lo mejor" a Estados Unidos, México y Canadá durante la celebración del torneo, que organizan estas naciones de manera conjunta.

"Le deseo lo mejor a las triples sedes, tres países de nuestro continente", expresó en un corto vídeo publicado en redes sociales.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de Estados Unidos, felicitó a todos los equipos que están participando, a quienes también deseó "lo mejor".

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"Arranca el Mundial de fútbol y Venezuela también (está) emocionada", dijo la mandataria, quien aseguró que en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, ya empezaba a "sentirse la soledad porque todo el mundo está corriendo" para ver el comienzo del torneo.

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, también publicó un vídeo en redes sociales en el que envió un "mensaje de éxito a todos los países que participan".

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El funcionario agregó que espera que estas próximas semanas de "unión familiar y de interacción global" inspiren a "seguir construyendo y a seguir mostrando la pasión no solo por el deporte", sino por cada uno de los países.

La selección venezolana, la Vinotinto, quedó sin el pase a la repesca para el Mundial de 2026 el pasado septiembre, cuando cayó por 3-6 ante Colombia en la última jornada de las eliminatorias suramericanas.

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Pese a la ausencia del equipo, que nunca ha clasificado a un Mundial de Fútbol, decenas de venezolanos disfrutaron este jueves desde varios espacios públicos de Caracas la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica, todo transmitido en pantallas. EFE