La jueza de Adamuz apunta a homicidio y lesiones imprudentes como objeto del procedimiento

Córdoba, 12 jun (EFE).- La jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz en el que murieron 46 personas apunta a delitos de homicidio y lesiones imprudentes como objeto del procedimiento.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han explicado que, no obstante, cualquier causa penal se sigue por delitos que pueden ir cambiando a lo largo de la instrucción, aunque el homicidio y las lesiones imprudentes han sido el objeto desde el principio.

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Las mismas fuentes han señalado que aunque en el auto inicial no aparecía como tal, en otros posteriores sí se ha hecho referencia, como "el auto resolviendo sobre la admisión de las acusaciones populares". EFE