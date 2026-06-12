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El francés Comolli deja la dirección general del Juventus y será relevado por Carnevali

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Roma, 12 jun (EFE).- El francés Damien Comolli dejó su cargo como director general del Juventus un año después de asumirlo, tras una temporada irregular en la que el conjunto 'bianconeri' quedó fuera de puestos de Liga de Campeones, y le sucederá Giovanni Carnevali, quien estuvo al frente del Sassuolo, informó este viernes el club.

"Uno de los directivos más prestigiosos y valorados del fútbol italiano liderará el proceso de desarrollo del club; Damien Comolli pone fin a su etapa en el Juventus de común acuerdo con la sociedad", comunicó la entidad.

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La salida del dirigente se produce tras semanas de tensiones internas relacionadas con la política de fichajes, después de que las últimas negociaciones del mercado evidenciaran dificultades para cerrar incorporaciones clave, y con la incapacidad de consolidar una visión estratégica dentro del club.

Comolli llegó a la entidad turinesa en junio del año pasado como director general, con responsabilidad sobre el Área Deportiva masculina y las Direcciones de Marketing y Comercial y con la misión de liderar una transformación basada en el uso de datos y análisis para la detección y contratación de futbolistas.

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El proyecto pretendía romper con el modelo tradicional de intermediarios y agentes, apostando por una estrategia de fichajes basada en la optimización del presupuesto, para devolver la competitividad al club, mermado en las distintas competiciones, mediante la sostenibilidad económica.

La implementación de ese modelo nunca llegó a consolidarse y el Juventus acabó recurriendo en múltiples operaciones a los métodos convencionales del mercado.

Comolli habría tenido además diferencias de criterio con la dirección y gestión de la plantilla y del mercado con el entrenador, Luciano Spalleti.

Las dificultades para cerrar operaciones estratégicas reflejaron las complicaciones del nuevo proyecto, y la situación generó además cierto malestar interno, con críticas sobre la falta de refuerzos específicos en posiciones clave.

Comolli desarrolló gran parte de su carrera en la dirección deportiva y ejecutiva de clubes europeos, y trabajó en equipos como el Arsenal, el Tottenham Hotspur y el Liverpool, antes de asumir la presidencia del Toulouse, donde lideró el regreso del equipo a la élite del fútbol francés.

La 'Vecchia Signora', cuyo dueño es el italoestadounidense John Elkann, heredero del imperio Agnelli, lo relevará en el cargo con Carnevali, quien hasta ahora ejercía de director deportivo del Sassuolo, que deja el club emiliano tras más de una década.

"Considerado uno de los dirigentes más respetados del panorama deportivo, Giovanni aporta al Juventus una destacada experiencia y capacidad de gestión. Hombre de fútbol por vocación y pasión, ha dedicado toda su vida profesional a este sector", manifestó la 'Juve'. EFE

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