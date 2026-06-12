Espana agencias

Maximus, el gato viral del primer ministro belga que acierta resultados del Mundial

Guardar
Google icon

Bruselas, 12 jun (EFE).- El famoso pulpo Paul, que en 2010 predijo la victoria de España en la final del Mundial de fútbol de Sudáfrica, podría tener sucesor: se llama Maximus y es el gato del primer ministro belga, Bart de Wever.

El felino, convertido en todo un fenómeno viral en Bélgica, sumó un acierto y un error en su debut como oráculo mundialista.

Adivinó el resultado del partido inaugural al apostar por México, que venció a Sudáfrica por 2-0. En cambio, erró en su segunda apuesta tras vaticinar el triunfo de la República Checa, que cayó ante Corea del Sur por 2-1 en el segundo encuentro de la Copa Mundial de Fútbol que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

La mascota aventuró estos resultados desde una mesa decorada con un mantel que imita un campo de fútbol. El primer ministro lo colocó en el centro del terreno de juego para que eligiese la selección ganadora de cada encuentro, situada cada una a un lado junto a un aperitivo, y el gato acabó devorando la comida de las mitades mexicana y checa.

Bautizado como 'Maximus the Octopussy', un juego de palabras que combina 'pulpo' y 'gatito' en inglés, el animal anunció su predicción en un vídeo publicado en su propia cuenta de Instagram. "Pronto tendré los pronósticos para todos los partidos de la Copa del Mundo. Sigue mi historia para no perderte nada", añadió en la descripción del vídeo.

PUBLICIDAD

Con 226.000 seguidores en Instagram, Maximus supera incluso las cifras de todo un primer ministro, que tiene 218.000. "Me superaste", reconoció el propio De Wever en una fotografía junto a su viral mascota. "Lo siento, pero desprecio a los perdedores", se mofó el gato.

En 'su' cuenta, el animal comparte andanzas, travesuras, escondites o siestas en la residencia oficial, paseos con su dueño e incluso bailes al ritmo de Justin Bieber o Gloria Estefan.

Ahora Maximus probará suerte como adivinador mundialista. Está por ver si logrará el nivel de acierto del pulpo Paul, que hizo ocho predicciones correctas en el Mundial de 2010 sin que ningún animal lograse igualar su hazaña en los torneos posteriores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Ignacio Navarro augura "dificultades para inscribir jugadores"

Infobae

Maíllo ve el valor de las joyas de Zapatero "absolutamente desproporcionado" sobre las que tiene "el común de personas"

Maíllo ve el valor de las joyas de Zapatero "absolutamente desproporcionado" sobre las que tiene "el común de personas"

La referencia de Del Bosque y el aviso de Luis Enrique

Infobae

El francés Comolli deja la dirección general del Juventus y será relevado por Carnevali

Infobae

El presidente del club desvela que Sergio Ramos se ofreció a volver a jugar en el Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026