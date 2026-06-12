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La referencia de Del Bosque y el aviso de Luis Enrique

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Chattanooga (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Entre los 14 seleccionadores precedentes a Luis de La Fuente en un Mundial con España surge Vicente del Bosque como referencia, el único campeón y el más ganador, con siete triunfos, con la advertencia reciente de Catar 2022, que supuso la destitución de Luis Enrique Martínez, tras caer en octavos de final.

De hecho, el último encuentro hasta la fecha de España en el Mundial, la derrota en los penaltis contra Marruecos, desencadenó el inicio de la actual era de Luis de la Fuente al frente de la ‘Roja’, campeón de la Eurocopa 2024 y ante el desafío del Mundial 2026.

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El único que lo ha ganado como seleccionador español ha sido Del Bosque, que también es el técnico que obtuvo más victorias, siete, y más partidos dirigió al equipo, con diez, en este torneo.

Al frente en dos Mundiales, fue del éxito de Sudáfrica 2010, con la culminación de la final con el gol de Andrés Iniesta, al fiasco de Brasil 2014, eliminado en la primera fase. Del Bosque acumuló 10 encuentros, con siete triunfos y tres derrotas, dos en 2014 ante Países Bajos y Chile y una solo en 2010 ante Suiza. Siguió en la Eurocopa 2016 en Francia.

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Es uno de los dos únicos seleccionadores españoles con dos Mundiales. Antes, también Javier Clemente afrontó dos fases finales del torneo en el banquillo de España. En Estados Unidos 1994, Italia lo eliminó en cuartos de final. En Francia 1998, el equipo no pasó la primera fase. Dirigió ocho partidos en total, con tres victorias.

Luis Aragonés también logró tres victorias al frente de España en Alemania 2006. Campeón de Europa dos años después, en 2008, con un estilo imponente, incontestable e inconfundible, en el Mundial fue eliminado en octavos de final por Francia, tras sortear la primera fase con tres triunfos en otros tantos choques. No fue suficiente cuando entró en las eliminatorias, con la citada derrota decisiva.

Tampoco fueron más allá de octavos de final los dos últimos seleccionadores españoles en los Mundiales. Ni Luis Enrique Martínez, actual entrenador del París Saint-Germain, en Catar 2022; ni Fernando Hierro en Rusia 2018, cuando debió sustituir a última hora a Julen Lopetegui, despedido en Krasnodar antes del debut por su fichaje por el Real Madrid sin haberlo comunicado al entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Fue destituido al día siguiente.

El tercero por número de encuentros, después de Del Bosque y Clemente, es Guillermo Izaguirre, el seleccionador en el Mundial de 1950. Llegó hasta semifinales, tras tres victorias, una igualada y dos derrotas en seis partidos en el torneo.

Predecesores de Luis de la Fuente en los Mundiales:

- Luis Enrique Martínez (Mundial 2022): 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra.

Resultado: octavos de final.

- Fernando Hierro (Mundial 2018): 4 partidos, 1 victoria, 3 empates, 0 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra.

Resultado: octavos de final.

- Vicente del Bosque (Mundiales 2010 y 2014): 10 partidos, 7 victorias, 3 derrotas, 12 goles a favor y 9 en contra.

Mejor resultado: campeón.

- Luis Aragonés (Mundial 2006): 4 partidos, 3 victorias, 0 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 4 en contra.

Resultado: octavos de final.

- José Antonio Camacho (Mundial 2002): 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 10 goles a favor y 5 en contra.

Resultado: cuartos de final.

- Javier Clemente (Mundiales de 1994 y 1998): 8 partidos, 3 victorias, 3 empates, 2 derrotas, 18 goles a favor y 10 en contra.

Mejor resultado: cuartos de final.

- Luis Suárez (Mundial 1990): 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor y 4 en contra.

Resultado: octavos de final.

- Miguel Muñoz (Mundial 1986): 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, 11 goles a favor y 4 en contra.

Resultado: cuartos de final.

- José Santamaría (URU) (Mundial 1982): 5 partidos, 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra.

Resultado: primera fase.

- Ladislao Kubala (Mundial 1978): 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra.

Resultado: primera fase.

- José Villalonga (Mundial 1966): 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra.

Resultado: primera fase.

- Helenio Herrera (ARG) (Mundial 1962): 3 partidos, 1 victorias, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra.

Resultado: primera fase.

- Guillermo Eizaguirre (Mundial 1950): 6 partidos, 3 victorias, 1 empates, 2 derrotas, 10 goles a favor y 12 en contra.

Resultado: semifinales.

- Amadeo García (Mundial 1934): 2 partidos, 1 victoria, 1 empate, 0 derrotas, 4 goles a favor y 2 en contra.

Resultado: cuartos. EFE

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