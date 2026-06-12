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La Fiscalía mantiene que hay indicios contra Andic y ve clave el análisis de su móvil

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(Elimina en el titular de la NA5260 el nombre de Andic)

Barcelona, 12 jun (EFE).- La Fiscalía se ha opuesto al recurso de la defensa de Jonathan Andic contra el millón de euros de fianza que le impuso la jueza, alegando que de los mensajes de su móvil, la geolocalización y el registro de llamadas se desprenden indicios de que mató a su padre, el fundador de Mango.

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En una nota de prensa, la Fiscalía de Barcelona ha informado de que se ha opuesto al recurso de apelación que la defensa presentó ante la Audiencia de Barcelona y pide que se le mantenga la fianza para evitar el riesgo de fuga del investigado por su "altísima capacidad económica" y la "severidad" de las penas a que se enfrenta. EFE

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