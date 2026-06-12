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La Eurocopa crece a 32 equipos; Tenerife obtiene licencia de cinco años y Manresa continúa

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Barcelona, 12 jun (EFE).- La Eurocopa anunció este viernes la ampliación de 20 a 32 equipos a partir del curso 2026-27, entre los que se encontrarán los españoles La Laguna Tenerife, que ha obtenido una licencia de larga duración de cinco años, y el Kids&Us Manresa, que se ha asegurado la participación por un año.

El conjunto catalán repetirá por segunda campaña consecutiva en la segunda competición continental, mientras que el cuadro canario dará el salto al circuito de la Euroliga después de una década compitiendo en la Liga de Campeones de la FIBA, que ganó en 2017 y 2022.

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Esta ampliación incluirá un cambio de formato. Los 32 equipos se dividirán en cuatro grupos de ocho y 16 de ellos avanzarán a la fase eliminatoria, que incluirá los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, todos al mejor de tres partidos.

La Eurocopa ha concedido una licencia de cinco años a La Laguna Tenerife y otros 21 equipos: el Aris Salónica y el PAOK Salónica griegos; el Mónaco, el Le Mans y el Bourg franceses; el Bahcesehir, el Besiktas y Turk Telekom turcos; el Tortona, el Trento y el Venecia italianos; el Buducnost montenegrino; el Cedevita esloveno; el Hapoel Jerusalén israelí; el Lietkabelis y el Neptunas lituanos; el London Lions inglés; el Chemnitz, el Ulm y el Frankfurt alemanes; y el Cluj rumano.

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Asimismo, la segunda competición continental ha garantizado la participación de otros nueve equipos por una temporada: el Botevgrad búlgaro, el Roma -equipo de nueva creación respaldado por el jugador de los Lakers Luka Doncic- y el Nápoles italianos, el Riga letón, el Rostock alemán, el Siauliai lituano, el Wroclaw polaco, el Tofas Bursa turco y el Manresa. La competición no ha desvelado el nombre del último equipo invitado para la próxima campaña.

Si algún club consigue una plaza de comodín en la Euroliga y, por lo tanto, deja vacante su lugar en la Eurocopa, ésta se cubrirá con alguno de los clubes que solicitantes, según han especificado los organizadores en un comunicado.

La lista completa de equipos de la Eurocopa 2026-27 se presentará en la próxima junta directiva de la ECA y, posteriormente, deberá ser ratificada por la asamblea general. EFE

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