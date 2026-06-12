La Armada organiza en Cartagena el principal foro de la OTAN sobre buceo militar e intervención subacuática

Cartagena acogerá la próxima semana, del 15 al 19 de junio, la reunión anual del Military Diving Working Group (MDWG), el principal foro internacional de la OTAN en materia de buceo militar, intervención subacuática y normalización de procedimientos operativos en el entorno marítimo aliado.

El encuentro, organizado por la Armada a través de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y del Centro de Buceo de la Armada (CBA), reunirá a cerca de 150 expertos en buceo militar y medicina hiperbárica procedentes de 24 países.

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El MDWG constituye uno de los grupos de trabajo permanentes dependientes del Military Committee Maritime Standardization Board (MCMSB), que forma parte de la NATO Standardization Office (NSO), y centra su actividad en el desarrollo, actualización y armonización de estándares OTAN relacionados con las operaciones de buceo militar, seguridad subacuática, interoperabilidad y capacidades técnicas asociadas.

Durante las sesiones de trabajo se abordarán aspectos relacionados con la evolución de las capacidades de buceo militar, la interoperabilidad entre naciones OTAN, la seguridad en operaciones subacuáticas, la integración de nuevas tecnologías, los procedimientos de intervención en el entorno marítimo y los aspectos médicos del buceo.

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Entre las principales líneas de trabajo previstas destacan el seguimiento del desarrollo de sistemas no tripulados submarinos, el estudio de los distintos algoritmos de descompresión, la revisión de procedimientos operativos y de seguridad, así como la actualización de diferentes estándares OTAN vinculados al buceo militar y las operaciones marítimas especializadas.

Además del componente militar y técnico, el encuentro tiene por objetivo favorecer el intercambio de conocimiento entre países aliados, la cooperación internacional y el impulso a la estandarización de procedimientos comunes, con el fin de garantizar la interoperabilidad de las fuerzas navales de la OTAN en operaciones combinadas.

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Paralelamente, se ha organizado una agenda para las delegaciones asistentes con eventos sociales y culturales que incluye las visitas al Teatro Romano y al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA).