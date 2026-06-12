La actriz Gabriela Andrada: “Los cortometrajes sirvieron para despertar mi vocación”

Pablo Alvira Fuertes

Huesca, 12 jun (EFE). – La actriz madrileña Gabriela Andrada, uno de los rostros emergentes del cine español, sitúa a los cortometrajes en el origen de su carrera y asegura que estas pequeñas historias generaron sus primeras inquietudes y despertaron su vocación.

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Integrante del jurado de cortometrajes del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca, Andrada (Madrid, 1999) valora ahora unas producciones que, según reconoce en una entrevista con EFE, siguen siendo uno de los espacios con más libertad creativa de la escena cinematográfica, porque experimentan con varios lenguajes.

La madrileña forma parte de una nueva generación de actrices españolas que ha irrumpido con fuerza en el cine tras participar en series como ‘Herederos de la tierra’ o ‘Los Protegidos y que ha dado el salto al cine con ‘Pídeme lo que quieras’ y la saga ‘Culpables’.

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Sin embargo, indica que su punto de partida fue mucho más modesto. “Empecé a actuar porque escribíamos cortos bastante reguleros en la universidad. Nadie quería interpretarlos y los empecé a hacer yo. Cuando llevaba diez hechos dije: oye, pues esto me gusta”, reconoce entre risas.

Estas primeras grabaciones improvisadas acabaron convirtiéndose en el punto de partida. “Realmente, los cortometrajes sirvieron para despertar mi vocación”, indica la actriz, al mismo tiempo que tantea la posibilidad de volver a grabar este tipo de producciones, por la libertad y desarrollo creativo únicos que permite.

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En su opinión, el poco tiempo del que disponen los cortos les obligan “a ir a la esencia, a pulir bien y decidir qué hay en cada plano, donde nada puede sobrar y nada puede faltar”. “Es un ejercicio maravilloso para los cineastas y también para los actores. El cortometraje es un pistoletazo”, resume la actriz.

La actriz, con una de las carreras más prometedoras del país, reconoce que la estabilidad laboral sigue siendo uno de los desafíos de su oficio.

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“Hay muchos actores y no hay tanta oferta. Hay que ser muy afortunado para permitirse decir esto no lo voy a hacer y tener la tranquilidad de que vendrá otra cosa, pero mi preocupación ahora mismo no es permitirme coger o no proyectos, es mantenerme trabajando todo el tiempo posible”, explica.

En ese sentido, Andrada valora los avances que se están produciendo en materia de género en la industria del cine porque “aunque la mujer históricamente siempre ha estado ligada a la figura de musa”, hoy en día están creando “personajes cañeros, con fuerza.

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Asegura que el cuestionamiento constante exige “una justificación doble” en los rodajes y ha escuchado muchas veces que hay mujeres “para cumplir cupo”. “Todos conocen el viaje del héroe, pero el viaje de la heroína no está muy descubierto”, dice.

Mientras tanto, la madrileña mira al futuro con ilusión y cuenta que en los próximos meses estrenará una película de 'cowboys' junto a Paz Vega y Karla Sofía Gascón, “una mezcla con comedia, acción y gore”, además de una serie de 'true crime' para Netflix con Belén Rueda y Alfons Nieto.

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Cuando se le pregunta cómo se ve en diez años, su respuesta no habla de premios. “Espero que con una casa, que no es poco”, concluye entre risas. EFE

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