Juan Bravo (PP) pide un cambio de Gobierno "urgente" y acusa a Junts y ERC de no permitirlo

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha pedido un cambio de Gobierno "urgente", después de que el juez haya ampliado la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho, y ha acusado a Junts y ERC de no permitir ese cambio en el Ejecutivo.

En declaraciones este viernes junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha asegurado que el caso de Zapatero es "especialmente grave" al tratarse de un expresidente.

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También ha dicho que las circunstancias son tristes, y ha aludido a las joyas valoradas en más de un millón de euros: "Sumado a todo lo demás, hace evidente que el país no lo puede soportar y que es necesario un cambio de gobierno urgente, un cambio de gobierno inmediato".

Ha recordado que el PP "ya ha dado la fórmula de salida", en referencia a una moción de censura instrumental propuesta por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pero ha lamentado que los socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos los partidos independentistas catalanes, no permiten este cambio.

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VISITA A BARCELONA

Bravo ha dicho que se ha reunido en Barcelona con varias empresas y con Barcelona Oberta y que les han explicado que "viven asfixiados por la regulación, viven asfixiados por una imposición insoportable, que las administraciones municipal y autonómica no están ayudando, más bien lo contrario", y ha añadido que la legislación del Gobierno central tampoco lo está haciendo.

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Ha afirmado que hay "una falta de representación del mundo económico en Cataluña", y ha defendido que el PP quiere traer optimismo y cambios en las políticas económicas si los españoles otorgan la confianza a Feijóo en unas elecciones generales.