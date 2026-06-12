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El trío Carmen Mola regresará en septiembre con la novela 'Los huérfanos'

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Madrid, 12 jun (EFE).- Tras un 2025 en el que se han dedicado a publicar sus novelas por separado, el trío de escritores detrás del seudónimo Carmen Mola (Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero) regresará en septiembre con una nueva novela conjunta, un 'thriller' titulado 'Los huérfanos'.

La próxima novela de los autores de 'La novia gitana' y ganadores del Premio Planeta 2021 con 'La bestia' se publicará simultáneamente en España -en castellano y catalán-, Estados Unidos y 18 países de América Latina, ha anunciado este viernes la editorial Planeta.

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La trama enfrenta a dos clanes criminales en Marbella (Málaga): los Huérfanos, dueños de un imperio que se extiende hasta Irlanda, donde sus tres capos crecieron en un orfanato marcados por la violencia; y los Pastor, unidos por "silencios y heridas imposibles de cerrar".

Por encima de todos, moviendo los hilos desde las sombras, está la Hermana Mei, la mujer ante la que incluso las mafias bajan la cabeza, según indica la sinopsis.

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Carmen Mola nació en la primavera de 2017 en Madrid, cuando Díaz, Martínez y Mercero, hasta entonces guionistas de televisión fundamentalmente, decidieron lanzarse a una aventura de creación colectiva que cristalizó en una primera novela, 'La novia gitana', a la que seguirían 'La red púrpura', 'La nena', 'Las madres' y 'El clan'.

En 2021 ganaron el Premio Planeta con 'La bestia', un 'thriller' histórico que se ha convertido en la novela más vendida de toda su obra. Además, fuera de la serie Inspectora Elena Blanco han publicado obras como 'EliInfierno'. Tienen más de cuatro millones de lectores, según Planeta.

Agustín Martínez publicó en enero pasado 'El esplendor', un 'thriller' sobre exnazis y dinero negro ambientado entre Madrid y la isla británica de Alderney; en abril, Jorge Díaz lanzó 'El espía', sobre un judío nazi que trabajó para Alemania en Barcelona durante la Primera Guerra Mundial; y en septiembre Mercero publicó la saga familiar 'Está lloviendo y te quiero'. EFE

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