Espana agencias

Víctimas de la dana piden amparo al Constitucional para que anule el aforamiento de Mazón

Guardar
Google icon

València, 12 jun (EFE).- La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 ha presentado una demanda de amparo al Tribunal Constitucional para que se anule el aforamiento del expresident de la Generalitat y diputado autonómico Carlos Mazón, que entienden que es "fraudulento", y "que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas".

"Le pedimos al Constitucional que ampare a las víctimas, que le quite el aforamiento a Mazón y que no nos haga pasar la vergüenza como país de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas", ha señalado ante los medios de comunicación la portavoz de la asociación, Mariló Gradolí.

PUBLICIDAD

La abogada Míriam Salmerón ha explicado que Mazón conserva su acta de diputado en Les Corts "de manera espuria", algo que, a su juicio, está teniendo "consecuencias muy negativas para la causa judicial" que se instruye en Catarroja, y ha advertido de que la personación de Mazón en esta causa judicial es "una situación rocambolesca, alegal y que no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"No hay un nexo funcional entre los delitos que se le achacan a Mazón con su acta de diputado actual. No se puede aforar a una persona en un sentido que no tiene nada que ver con la finalidad de su aforamiento", ha señalado Salmerón, quien ha subrayado que esto se trata de una "cuestión eminentemente jurídica".

PUBLICIDAD

Mazón "es una persona que goza de todos los derechos como investigado en Catarroja, pero no puede ser investigado en Catarroja. Estamos ante una paradoja judicial que, por supuesto, no es legal y que esperemos que el Tribunal Constitucional lo entienda y así lo haga", ha añadido la abogada. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Ignacio Navarro augura "dificultades para inscribir jugadores"

Infobae

Maíllo ve el valor de las joyas de Zapatero "absolutamente desproporcionado" sobre las que tiene "el común de personas"

Maíllo ve el valor de las joyas de Zapatero "absolutamente desproporcionado" sobre las que tiene "el común de personas"

La referencia de Del Bosque y el aviso de Luis Enrique

Infobae

El francés Comolli deja la dirección general del Juventus y será relevado por Carnevali

Infobae

Maximus, el gato viral del primer ministro belga que acierta resultados del Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026