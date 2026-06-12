Víctimas de la dana piden amparo al Constitucional para que anule el aforamiento de Mazón

València, 12 jun (EFE).- La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 ha presentado una demanda de amparo al Tribunal Constitucional para que se anule el aforamiento del expresident de la Generalitat y diputado autonómico Carlos Mazón, que entienden que es "fraudulento", y "que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas".

"Le pedimos al Constitucional que ampare a las víctimas, que le quite el aforamiento a Mazón y que no nos haga pasar la vergüenza como país de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas", ha señalado ante los medios de comunicación la portavoz de la asociación, Mariló Gradolí.

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La abogada Míriam Salmerón ha explicado que Mazón conserva su acta de diputado en Les Corts "de manera espuria", algo que, a su juicio, está teniendo "consecuencias muy negativas para la causa judicial" que se instruye en Catarroja, y ha advertido de que la personación de Mazón en esta causa judicial es "una situación rocambolesca, alegal y que no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"No hay un nexo funcional entre los delitos que se le achacan a Mazón con su acta de diputado actual. No se puede aforar a una persona en un sentido que no tiene nada que ver con la finalidad de su aforamiento", ha señalado Salmerón, quien ha subrayado que esto se trata de una "cuestión eminentemente jurídica".

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Mazón "es una persona que goza de todos los derechos como investigado en Catarroja, pero no puede ser investigado en Catarroja. Estamos ante una paradoja judicial que, por supuesto, no es legal y que esperemos que el Tribunal Constitucional lo entienda y así lo haga", ha añadido la abogada. EFE

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