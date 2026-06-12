El PP se parapeta en un "silencio absoluto" durante las negociaciones con Vox en Andalucía

Sevilla, 12 jun (EFE).- Las negociaciones para la investidura del líder del PP andaluz, Juanma Moreno, avanzan entre dicha formación y Vox con la máxima del "silencio absoluto", han desvelado fuentes cercanas a las conversaciones a EFE.

"El único acuerdo que hay por ahora con Vox es que no se habla del acuerdo hasta que no haya acuerdo", han señalado las mismas fuentes, que han destacado que ambas formaciones se han comprometido a guardar discreción máxima en los términos en los que se pueda alcanzar un acuerdo.

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Sobre la mesa, PP y Vox tienen una nueva negociación de la Mesa del Parlamento, que ahora controlan los populares con cinco de sus siete puestos y sobre la que podría haber cambios si se cerrase un pacto con los de Santiago Abascal, según explicaron este jueves desde dicho partido.

Ambos partidos tienen que cerrar también un acuerdo de gobernabilidad que garantice los apoyos suficientes para que Moreno sea investido presidente de la Junta por tercera vez y que puede pasar porque Vox se integre en el nuevo Ejecutivo o que se quede al margen.

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La primera reunión entre el PP y Vox se produjo en la tarde del pasado martes en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, con la asistencia de Juanma Moreno por parte de los populares y de Manuel Gavira por parte de los de Abascal.

El encuentro, señalaron fuentes de ambos partidos, se desarrolló "en un clima de cordialidad" y ambas partes se emplazaron "a seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo". EFE

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