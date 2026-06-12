Nueva propuesta para que el Poder Judicial archive quejas de Bolaños sobre el juez Peinado

Madrid, 12 jun (EFE).- El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto de nuevo archivar las diligencias informativas abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que investiga a Begoña Gómez, a raíz de las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El promotor, Ricardo Conde, ya propuso cerrar las diligencias contra Peinado, pero la comisión permanente del CGPJ rechazó en marzo por unanimidad su propuesta y le pidió completar las diligencias para determinar si procede abrir un expediente disciplinario a Peinado por las quejas de Bolaños tras su interrogatorio como testigo y la exposición razonada en la que Peinado pidió sin éxito al Tribunal Supremo investigarle.

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Ahora, el promotor vuelve a plantear el archivo de estas diligencias, como ha adelantado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a EFE, aunque de nuevo su propuesta debe pasar por la Comisión Permanente del Consejo, que podría revocar el archivo, que por tanto no es definitivo.

El CGPJ abrió diligencias informativas a Peinado el pasado mes de agosto, después de que Bolaños presentara dos denuncias el 4 de junio y el 29 de julio de 2025, al considerar que el magistrado había cometido "irregularidades" al tomarle declaración como testigo y en la exposición razonada elevada al Supremo.

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Bolaños presentó la primera de sus quejas por la declaración como testigo que prestó ante Peinado el 16 de abril de 2025 en su despacho del Complejo de la Moncloa, en relación a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Aquella declaración estuvo marcada por la tensión y los reproches del magistrado, que acusó al ministro de contestar "con evasivas" y o le llamó la atención por sonreír diciéndole: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa".

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Entonces, Peinado consideró que el ministro había faltado a la verdad y elevó una exposición razonada al Supremo para investigarle por falso testimonio y por supuesta malversación en la contratación de la asesora, pero el Alto Tribunal archivó su petición subrayando la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación" de Bolaños en esos delitos. El ministro presentó entonces su segunda queja.

La propuesta de archivo del promotor del CGPJ se conoce a días de que el próximo lunes Peinado haya citado a Begoña Gómez, su asesora y el empresario Juan Carlos Barrabés a una audiencia previa en la que decidirá si les envía a un juicio con jurado popular por delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida o si les impone medidas cautelares. EFE

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