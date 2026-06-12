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Desarticulada en Asturias una banda de diez menores vinculada a los Trinitarios

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Oviedo, 12 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Gijón y Oviedo a diez menores que formaban parte de una organización juvenil violenta denominada Zazagang, que actuaba como un grupo subordinado a la banda de los Trinitarios.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Asturias, la investigación comenzó el pasado mes de noviembre cuando los agentes detectaron un aumento de agresiones reiteradas a menores junto a varios centros educativos de Oviedo a la salida de las clases, así como acciones violentas que se utilizaban como ritos de iniciación para ingresar en la banda.

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El grupo, compuesto por menores de entre 13 y 17 años, mantenía una estricta disciplina interna y una estructura cohesionada con fines exclusivamente delictivos.

Para financiarse, los líderes imponían el pago de cuotas a los miembros y complementaban con los beneficios de sus actividades ilícitas.

Los integrantes del grupo mostraban además gran actividad en las redes sociales, que utilizaban para cohesionar el grupo y publicitar sus acciones mediante vídeos donde exhibían hachas, machetes y armas de fuego.

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Durante la fase de explotación de la operación, la Policía efectuó cuatro registros domiciliarios en los que intervino hachas, machetes, armas blancas, bates de béisbol, material informático y pistolas simuladas.

La investigación confirmó que Zazagang operaba como un grupo subordinado a un coro de los Trinitarios en Asturias, donde, funcionando como una cantera para captar y seleccionar a futuros miembros, los jóvenes utilizaban la estética, pañuelos, collares, juramentos y gestos característicos de esa banda latina. EFE

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