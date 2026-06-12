El PSOE reprocha al PP del Senado que asuma ya como propia la prioridad nacional de Vox

Madrid, 12 jun (EFE).- El PSOE del Senado ha reprochado este viernes a la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que haya asumido ya como postulado propio de su partido el concepto de prioridad nacional de Vox, lo que supone "un paso muy grave" en el "blanqueamiento" de algo inconstitucional.

Así ha interpretado el PSOE en un comunicado lo afirmado por García en una rueda de prensa previa, en la que, al ser preguntada por los mensajes del papa sobre la inmigración, ha señalado que la prioridad nacional "ya se venía haciendo" porque es "distribuir los recursos públicos de algunas ayudas en función del arraigo de esas personas en ese territorio".

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Según los socialistas, García ha asumido "plenamente" ya la prioridad nacional de Vox, pese a que va contra los principios de igualdad y no discriminación que protege la legislación europea y contra los derechos fundamentales protegidos en la Constitución.

Para el PSOE, la portavoz del PP en el Senado ha realizado un "blanqueamiento" y "una justificación injustificable" con sus palabras sobre la prioridad nacional de Vox, pactada en los acuerdos de investidura de Extremadura, Aragón y Castilla y León. EFE

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