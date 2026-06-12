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Mario Casas celebra su 40 cumpleaños: estos son los cambios físicos más impactantes que ha tenido que hacer por exigencia de guion

El actor lleva varias décadas en la profesión y ha asumido retos como perder 22 kilos o raparse por completo

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Mario Casas cumple 40 años. (El Hormiguero)
Mario Casas cumple 40 años. (El Hormiguero)

Mario Casas, uno de los rostros más reconocibles del cine español actual, celebra su cuarenta cumpleaños en pleno auge profesional. Con dos décadas de trayectoria, el actor ha sabido reinventarse en cada etapa, consolidando una carrera que abarca desde producciones televisivas hasta grandes éxitos de taquilla y proyectos internacionales. Su evolución artística ha ido siempre acompañada de una notable transformación física, marcada por la versatilidad y la capacidad de adaptación a las demandas de cada papel.

A lo largo de los años, Casas ha enfrentado un reto recurrente: moldear su cuerpo y su imagen para dar vida a personajes muy distintos entre sí. Desde el joven rebelde de Tres metros sobre el cielo hasta las intensas interpretaciones en dramas históricos y thrillers, el actor ha asumido cambios drásticos en su fisonomía, demostrando una disciplina férrea y una entrega absoluta a su oficio. Estas transformaciones han sido, en muchos casos, tan exigentes como las propias interpretaciones, situándose en el centro de su proceso creativo.

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Desde sus primeros pasos en la televisión, Mario Casas ha recorrido un camino lleno de retos y transformaciones. De aquel joven que debutó en series como Los hombres de Paco y SMS al actor experimentado que hoy cumple cuarenta años, su carrera ha estado marcada por una evolución constante. Cada etapa, desde el fenómeno adolescente de Tres metros sobre el cielo hasta los papeles extremos de El fotógrafo de Mauthausen o el regreso al físico imponente en Zeta, refleja la determinación de Casas por crecer y reinventarse, consolidándose como uno de los intérpretes más camaleónicos y seguidos del cine español.

Primer desafío físico: ‘Tres metros sobre el cielo’

El estreno de Tres metros sobre el cielo en 2010 marcó un antes y un después en la carrera de Mario Casas. Convertido en ídolo juvenil gracias a su papel de Hache, el actor se enfrentó por primera vez a una transformación física exigente. Para encarnar al carismático y conflictivo protagonista, Casas intensificó su entrenamiento y adoptó una imagen musculada y desafiante, en sintonía con la estética del personaje y no tanto un adolescente al uso. Su relación con María Valverde, compañera de reparto, alimentó el interés mediático y contribuyó a consolidar el fenómeno social en torno a la pareja dentro y fuera de la pantalla.

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Mario Casas es recordado por su papel de "H" en "A tres metros sobre el cielo" - crédito @mario_houses/Instagram
Mario Casas es recordado por su papel de "H" en "A tres metros sobre el cielo" - crédito @mario_houses/Instagram

Su entrenamiento más duro para ‘Toro’

En 2016, Mario Casas afrontó uno de los procesos de transformación más duros de su carrera con Toro, thriller de acción dirigido por Kike Maíllo. Para interpretar a un exdelincuente inmerso en un entorno violento y frenético, el actor se sometió a meses de preparación física intensiva, diseñada para dotar a su personaje de una presencia imponente y una energía contenida.

El entrenamiento incluyó largas jornadas de gimnasio, trabajo de fuerza y sesiones específicas para artes marciales y escenas de riesgo. Casas tuvo que ganar masa muscular y pulir una imagen de dureza que respondiera a las exigencias visuales del guion. El objetivo era dotar de realismo a las secuencias de acción, muchas de las cuales rodó él mismo sin recurrir a dobles, lo que supuso un desafío físico añadido.

Mario Casas en su instagram
El duro entrenamiento de Mario Casas. (Instagram@Mario_Houses)

‘Bajo la piel de lobo’: una imagen mucho más dejada

En Bajo la piel de lobo (2017), Mario Casas optó por una transformación radical, alejándose de la imagen pulida que lo había acompañado en trabajos anteriores. Para dar vida a Martín, un ermitaño que habita en la montaña, el actor descendió de peso, descuidó su aspecto y adoptó una presencia tosca, marcada por el desgaste físico y emocional del personaje.

Mario Casas
Mario Casas en Bajo la piel del lobo (Instagram)

La caracterización incluyó barba desaliñada, ropas envejecidas y una expresión endurecida, reflejando la vida austera y solitaria de su protagonista. Casas renunció voluntariamente a cualquier rasgo de atractivo convencional, priorizando la autenticidad y la credibilidad del hombre salvaje y retraído que debía interpretar, reforzando así su reputación como actor capaz de arriesgar y reinventarse en cada proyecto.

22 kilos menos para ‘El fotógrafo de Mauthausen’

Solo un año después, Mario Casas asumió el mayor desafío físico de su carrera con El fotógrafo de Mauthausen. Para interpretar a Francesc Boix, el fotógrafo español prisionero en un campo de concentración nazi, el actor tuvo que someterse a una estricta dieta y un control médico constante para perder 22 kilos.

Un fotograma compartido por el actor
El cambio físico de Mario Casas para el fotógrafo de Mauthausen. (@mario_houses)

El proceso fue extremo: Casas redujo drásticamente su masa corporal para reflejar con realismo las condiciones de privación y sufrimiento de los reclusos. El cambio no solo transformó su aspecto, sino también su energía y estado anímico, sumergiéndolo de lleno en la dureza psicológica del personaje.

El reto de volver a los músculos con ‘Zeta’

En su proyecto más reciente, Zeta, Mario Casas enfrentó el reto inverso al de sus últimos trabajos: recuperar rápidamente masa muscular y una imagen atlética. Tras haber adelgazado de forma drástica para papeles previos, el actor se sometió a un intenso proceso de entrenamiento para volver a lucir un físico marcado, propio de un personaje con carisma y presencia dominante en pantalla. Este cambio implicó no solo rutinas de fuerza y musculación, sino también una dieta hipercalórica y la supervisión constante de profesionales de la salud.

Mario Casas encabeza el reparto de 'Zeta', dirigida por Dani de la Torre (Prime Video)
Mario Casas encabeza el reparto de 'Zeta', dirigida por Dani de la Torre (Prime Video)

En el plano personal, Mario Casas también atraviesa un momento especial por su cuarenta cumpleaños. Tras años de discreción en sus relaciones, el actor se muestra ilusionado junto a Melyssa Pinto, con quien ha compartido escapadas y momentos de complicidad que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. Este nuevo vínculo sentimental suma un capítulo de felicidad a una etapa en la que Casas celebra tanto logros profesionales como estabilidad en su vida privada, reflejando una madurez que lo acompaña dentro y fuera de la pantalla.

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