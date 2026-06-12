Mar Gómez, meteoróloga: Empezará a saberse si hay cielo despejado a una semana del eclipse

Paula Fernández

A Coruña, 12 jun (EFE).- La incógnita sobre si el cielo estará despejado para el eclipse total de sol que se producirá justo dentro de dos meses no podrá empezar a resolverse hasta que se vea "la tendencia" una semana antes, señala en una entrevista con EFE la doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga Mar Gómez, que alerta de que si bien agosto es un mes caluroso, suelen aparecer tormentas.

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"Me encantaría darte una respuesta sobre la previsión del tiempo para ese día, pero la verdad es que no lo sabemos porque es fiable a unos días vista", ha contado a la agencia la directora meteorológica de eltiempo.es con motivo de un viaje de prensa a A Coruña organizado por la plataforma de visitas guiadas Civitatis.

A Coruña es, a priori, uno de los sitios privilegiados para verlo por su orientación atlántica y la posibilidad de mirar hacia el oeste con el cielo despejado, pero la meteorología siempre puede jugar una mala pasada.

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"Sabemos que los meses de agosto son meses calurosos. En general, también son meses en los que a veces aparecen tormentas", alerta Gómez, que avanza que a una semana del fenómeno ya se podrá ver una "tendencia".

Lo mismo ocurrirá en el resto de comunidades en las que se verá la fase total del eclipse, principalmente Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

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Gómez, que se dedica a la divulgación sobre astrofísica, entre otras cuestiones, defiende que se trata de un eclipse "único", porque será el primero total que pueda verse en la península ibérica desde 1912.

E insiste en que será diferente al fenómeno que se produjo en 2005 y muchos recuerdan todavía hoy, que fue un eclipse anular.

"No es exactamente lo mismo; sí que es verdad que la Luna cubre casi por completo el disco solar, pero digo 'casi' porque precisamente en un eclipse anular, lo que vemos es ese anillo de fuego, porque no se ha cubierto por completo. Eso es porque la Luna está un poquito más lejos de la Tierra y no llega a cubrir por completo esa imagen del Sol", explica.

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¿Qué efectos tendrá este eclipse que sí será total? "Nosotros no vamos a notar nada más que si estamos en la franja de la totalidad se va a hacer por completo de noche", señala.

Pero ese oscurecimiento repentino sí afectará a los biorritmos de los animales, que reciben un "tsunami de melatonina".

"Posiblemente las aves intenten volver a sus nidos, las hormigas a sus hormigueros, las ovejas se reagrupen y las vacas, por ejemplo, dejen de pastar", aunque enseguida se recuperarán, porque la fase total durará poco -el máximo será cerca de Islandia, en torno a dos minutos-.

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Al ser al atardecer, ese día se podrá apreciar lo que se conoce coloquialmente como Sol de sangre: "Por refracción atmosférica, simplemente vamos a ver el Sol un poquito más achatado; y además la corona solar se va a ver con un tono un poquito más rojito en vez de ese tono blanquecino característico", explica la física.

También se verán las llamadas perlas de Bailey -"destellos luminosos que aparecen justo cuando se va a producir la totalidad y es debido a que la luz del Sol atraviesa los cráteres, los valles y las montañas de la Luna"- y el anillo de diamantes -"un destello muy potente de luz" que indica cuándo empieza y acaba la totalidad-.

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Gómez indica igualmente que una de las protagonistas del eclipse total será la corona solar, su atmósfera externa, que se apreciará "como un destello alrededor del Sol, como si fuera una especie de anillo" y que solo se puede ver durante este fenómeno.

El del 12 de agosto da inicio al llamado trío de eclipses ibéricos, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, que cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, y uno anular que permitirá ver un "anillo de fuego" alrededor del Sol el 26 de enero de 2028 en una franja que cruzará de suroeste a noreste. EFE

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