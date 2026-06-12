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Alonso no efectuó declaraciones este viernes en Montmeló

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que marcó el vigésimo primer tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del año, no efectuó declaraciones este viernes en el circuito de Montmeló.

Con un AMR26 muy deficiente, Alonso, de 44 años, se quedó a tres segundos y ocho décimas del mejor tiempo, el del inglés Lando Norris (McLaren), en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la F1: en 2006 y en 2013. EFE

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