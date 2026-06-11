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Terzic, "muy orgulloso y feliz" de entrenar al Athletic: "Es un honor"

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Bilbao, 11 jun (EFE).- El técnico alemán Edin Terzic aseguró en sus primeras declaraciones como entrenador del Athletic Club que "es un honor" entrenar al equipo rojiblanco y que, además, se siente "muy orgulloso y feliz" de regresar a los banquillos en Bilbao.

"Kaixo (hola) athleticzales! En unas semanas empieza la temporada y no puedo esperar a volver al césped y empezar a trabajar con un equipo de nuevo", señala Terzic en inglés, tras saludar en euskera, en un breve vídeo grabado en Lezama y publicado por los canales oficiales del Athletic.

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El alemán, que tras dejar el Borussia Dortmund en 2024 no ha entrenado en las dos últimas campañas, asegura además que está "ansioso por sentir San Mamés y empezar a construir momentos y recuerdos únicos juntos".

"Nos vemos, aupa Athletic!", concluye, en castellano, ese primer mensaje de Terzic, anunciado el pasado 5 de mayo como nuevo entrenador del conjunto bilbaíno hasta 2028.

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El Athletic ha informado de que el técnico se encuentra estos días en Bilbao "en reuniones de trabajo pautadas con la dirección deportiva, que se convertirán en periódicas durante las próximas semanas".

Ha aprovechado, además, para visitar las instalaciones en las que trabajará con los futbolistas desde el mes de julio.

La entidad bilbaína ha aclarado que la presentación de Terzic ante los medios de comunicación será "con el comienzo de la pretemporada, ubicada en la segunda semana de julio".

Por ahora no está fijada la fecha de comienzo de los entrenamientos, si bien este jueves se han anunciado los tres primeros amistosos, una gira ante equipos vizcaínos que servirá al alemán para estrenarse en el banquillo rojiblanco.

El primer de estos test será frente al Derio, de Tercera RFEF y entrenado esta temporada por Iker Muniain, programado para el 15 de julio en el campo de La Florida de Portugalete.

El sábado 18 el Athletic visitará Sarriena para medirse al Leioa, inmerso en la fase de ascenso a Segunda RFEF, y el miércoles 22 el rival será el Sestao River, de Segunda RFEF, en Las Llanas. Todos los partidos comenzarán a las 19.30 horas. EFE

ibn/cc/jap

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