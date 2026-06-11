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El parapentista Aaron Durogati completa el equivalente a dos Everest en menos de un día

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Roma, 11 jun (EFE).- El parapentista italiano Aaron Durogati, vigente campeón de la prueba Red Bull X-Alps, estableció un nuevo récord mundial de Hike & Fly tras completar en menos de un día un desnivel positivo equivalente a más de dos ascensiones al Everest en la montaña Slogen (Noruega), informó este jueves la competición.

Durogati alcanzó un total de 19.424 metros de desnivel acumulado entre el 7 y el 8 de junio de 2026, en una actividad que combinó ascensiones a pie y descensos en parapente en uno de los entornos más exigentes del norte de Europa.

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La cifra supera ampliamente la altura del Everest, de 8.848 metros, que supone más del doble, en una hazaña que "no fue un paseo fácil para el veterano parapentista" con condiciones de viento complicadas, las exigencias del vuelo nocturno, una planificación meticulosa de la nutrición y la necesidad de equipamiento ultraligero fueron factores clave.

El atleta italiano completó el reto en 23 horas y 42 minutos, realizando 18 ascensiones de aproximadamente 1.080 metros cada una en la montaña Slogen, que se eleva directamente desde el fiordo de Hjørund, en el oeste de Noruega.

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El intento se desarrolló en condiciones de alta exigencia física y logística, con tramos de fatiga acumulada, cambios meteorológicos y la necesidad de optimizar cada transición entre la carrera de ascenso y el vuelo en parapente, explicó Red Bull.

Durogati, de 41 años, recalcó tras la hazaña que la clave fue dividir el esfuerzo en pequeñas metas para gestionar el desgaste progresivo.

"Fue el paquete completo: trabajé muy duro en mi fuerza y preparación física. Construí parapentes especiales para este proyecto, mochilas y arneses específico", manifestó. EFE

(foto)

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