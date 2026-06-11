La familia de una asesinada con 45 puñaladas por su pareja ve un crimen sin atenuantes

Madrid, 11 jun (EFE).- La familia de una mujer a la que su pareja asestó 45 puñaladas considera que se trató de un asesinato sin atenuantes por el que pide 28 años de prisión para el acusado, en un relato similar al de la Fiscalía, mientras la defensa sostiene que todo se debió a un "arrebato" unido al consumo de alcohol y drogas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha finalizado este jueves el juicio con jurado a Richard Fermín P.S. por matar a Miguela N.N. el 24 septiembre de 2023 en Madrid, unos hechos por los que Fiscalía pide finalmente que sea condenado a 22 años de cárcel por un asesinato con las agravantes de género y ensañamiento, y a dos años más por maltrato continuado.

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En su escrito inicial, la Fiscalía pedía 25 años por un asesinato con las agravantes de género, ensañamiento y parentesco, pero se ha retirado la de parentesco porque no se ha podido acreditar una convivencia estable.

Miguela, de 35 años, de origen dominicano y nacionalidad española, tenía una hija y un hijo menores y una tercera hija mayor de edad cuando fue asesinada presuntamente por su pareja, de 30 años y origen dominicano y quien figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén).

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El acusado -dominicano de 30 años- ya había golpeado a la mujer en una discoteca el 9 de abril de 2022 y acabó siendo condenado por estos hechos el 17 de octubre de 2023 (un mes después del crimen), según recoge el escrito de la Fiscalía.

Durante la última sesión del juicio las partes han mantenido sus argumentos ante el jurado, que dictará veredicto en los próximos días.

Así el ministerio público ha solicitado que el acusado sea condenado por una muerte que ha confesado y que llevó a cabo "de forma súbita" y sin que ella tuviera posibilidad alguna de defensa.

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Por su parte, el abogado de la acusación particular, que representa a la familia de Miguela, ha destacado que las atenuantes de consumo de alcohol y drogas que pide la defensa se fundamentan en unos informes cuya única base es la manifestación del acusado, sin ninguna prueba objetiva.

"No se dejen engañar", ha dicho al jurado, poniendo de relieve que se observa en el acusado una memoria "sorprendente y selectiva" cuando intenta hacer valer atenuantes de alteración física.

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"Espero que en el recuerdo de Miguela se pueda decir que se hizo justicia", ha concluido al solicitar 28 años de prisión para el acusado, una petición a la que se ha adherido la acusación popular que ejerce la Comunidad de Madrid al tratarse de un caso de violencia machista.

En cambio, la letrada de Richard Fermín P.S. ha argumentado que todo se debió a un "arrebato" condicionado por una supuesta agresión por parte de la víctima, unido al consumo de alcohol y drogas.

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"Ustedes ya saben quién es el autor", ha dicho la abogada de la defensa aludiendo a que el acusado confesó el crimen, tras lo que ha destacado que, al no haber ningún testigo presencial, su declaración ha sido "clave" para la investigación.

En su alegato esta letrada ha dicho que "uno no discute si el otro no quiere", para añadir que si la relación era tóxica sería "por culpa de los dos": "No por ser mujer es uno un santo, también hay hombres maltratados", ha sostenido.

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"Los hechos fueron como un tsunami en el que se precipitó y bien podría haber muerto él", ha manifestado la letrada, tras lo que su defendido ha aprovechado su derecho a la última palabra para arremeter contra la familia de la víctima, decir que ella le amenazaba de muerte y "pedir perdón a toda la sociedad". EFE