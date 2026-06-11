León XIV pide a la iglesia canaria acogida, escucha y cuidado de los más frágiles

Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El papa León XIV ha pedido a la iglesia de Canarias "seguir ofreciendo amor" que se traduce en "la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles".

Lo ha hecho durante su encuentro con los obispos y religiosos en la catedral de Santa Ana en las Palmas de Gran Canaria.

Tras la ceremonia en el puerto de Arguineguín, donde ha lanzado un fuerte discurso contra la actitud de Europa ante la emergencia migratoria, el papa ha llegado a Santa Anta para saludar a los fieles canarios y ha sido saludado con una gran ovación.

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El pontífice ha escuchado dos testimonios de un sacerdote y una religiosa y después ha dedicado su reflexión a las actitudes que los cristianos deben tener en cuenta para ser “arquitectos sabios en la construcción de la civilización del amor".

Y ha afirmado que los canarios tienen un corazón sensible "dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van y a recibir con los brazos abiertos a los que llegan".

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Ha puesto el ejemplo de Antonio Vicente González, sacerdote diocesano, que se encuentra en proceso de beatificación y que es conocido como "el buen pastor canario", y ha llamado a los sacerdotes "a abrazar la cruz de Cristo (...) acompañando y ayudando a llevar las cargas de tantos hermanos y hermanas crucificados por los dramas de la vida".

"Les agradezco esta generosa labor de caridad y misericordia" ha dicho León XIV que les ha animado a seguir ofreciendo a todos el amor que (...) hace alimento en la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles".

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A la "Iglesia peregrina de Canarias" ha pedido además "seguir adelante fuertemente arraigados en Él, para seguir navegando con valentía en este nuevo tiempo de la historia".

"Cuando encuentren dificultades, alcen la mirada, y pidan al Espíritu Santo la gracia de vivir unidos en la fe, la esperanza y la caridad, virtudes", ha dicho el papa.

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Antes de abandonar la catedral, al cabildo le ha regalado al papa un árbol genealógico de su familia "con la esperanza de que tenga algún antepasado canario", lo que ha provocado la sonrisa del pontífice. EFE

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