Fernando Alonso: "Probablemente esta sea mi última carrera en Barcelona"

Barcelona, 11 jun (EFE).- El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, ha asegurado este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que se disputará este fin de semana, que esta será "probablemente" su "última carrera" en el circuito de Montmeló (Barcelona).

"Va a ser un fin de semana especial, probablemente mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1, así que gracias a todos. No seré competitivo y no estaré mucho tiempo en la Q1, pero espero que todos puedan disfrutar del fin de semana", ha afirmado el piloto asturiano, de 44 años, que termina contrato este verano. EFE

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