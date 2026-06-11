Mueren dos personas en el incendio de madrugada de un bloque de apartamentos en Magaluf

Calvià (Mallorca), 11 jun (EFE).- Dos personas han fallecido, una ha sufrido graves quemaduras y otras 26 han resultado afectadas en diferente medida por inhalación de humo en un incendio declarado sobre las 5.20 horas en un edificio de apartamentos de nueve plantas de Magaluf, núcleo turístico del municipio mallorquín de Calvià.

El fuego se ha originado en una vivienda de la tercera planta del edificio Trianón II, situado en el número 18 de la calle Martín Ros García, junto a la zona de ocio de Punta Ballena.

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Según los equipos de emergencias, la intensidad de las llamas ha provocado una densa humareda que se ha propagado rápidamente por el hueco de la escalera y la fachada del inmueble, hasta alcanzar los apartamentos de los pisos superiores.

Los fallecidos son un hombre argentino de 58 años y una mujer, aún sin identificar, que se encontraban en viviendas diferentes, ha informado la Guardia Civil.

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Las dos víctimas mortales han fallecido en el lugar de los hechos, otras cuatro personas han sido trasladadas de urgencia a los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases, 15 residentes han sido atendidos in situ por inhalación de humo y también han recibido asistencia sanitaria 8 bomberos por humo y golpe de calor.

Tres de las personas hospitalizadas han sido dadas de alta a lo largo de la mañana, y la cuarta, una mujer británica de 77 años, ha sido trasladada con quemaduras de primer grado a la Clínica Juaneda de Palma para ser tratada en una cámara hiperbárica.

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El jefe de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, ha explicado que la violencia del incendio ha dificultado las tareas de acceso y evacuación del inmueble, donde el incendio se ha dado por extinguido al mediodía.

A partir de ese momento, los residentes han podido empezar a entrar en sus viviendas acompañados de bomberos para recoger enseres, documentación y medicamentos.

En el operativo han participado bomberos de los parques de Calvià y Llucmajor, así como agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y ambulancias, psicólogos y sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), que han desplegado un hospital de campaña para atender a los afectados.

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El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que se ha desplazado al lugar para interesarse por la tragedia, ha anunciado la declaración de luto oficial durante dos días por este episodio que ha calificado como "un drama" y que, ha lamentado, se produce con el arranque de la temporada turística.

Amengual ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y ha expresado su apoyo a los afectados. También ha indicado que los servicios sociales municipales han estado trabajando para atender a los damnificados y gestionar soluciones de realojo para las decenas de vecinos afectados, a quienes han ofrecido habitaciones hoteles de Calvià y de Palma.

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Los técnicos municipales evaluarán los daños en el edificio, que ha quedado parcialmente precintado, y confían en que los vecinos de las viviendas menos dañadas puedan volver a sus hogares a partir del domingo o el lunes.

En sus redes sociales, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, han expresado su pésame a las familias de las víctimas y, del mismo modo, han elogiado la rápida actuación de los servicios de emergencia. EFE

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