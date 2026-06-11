Mensajes al papa en Arguineguín para que no se repita "la imagen de la vergüenza"

Arguineguín (Gran Canaria), 11 jun (EFE).- Personas migrantes, voluntarios y personal de la primera línea de rescate confían en que la visita del papa León XIV al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, contribuya a que no se repita "la imagen de la vergüenza".

Este puerto ha sido escenario de cientos de rescates durante años y de un episodio que hizo que lo bautizaran como "el muelle de la vergüenza", con más de 2.300 personas hacinadas allí durante días en el otoño de 2020.

PUBLICIDAD

Varios de los protagonistas que han sido invitados a este simbólico acto relatan a EFE sus expectativas sobre esta visita:

Este migrante originario de Gambia llegó a Canarias en enero de 2026 a bordo de un cayuco con otras 165 personas, una de las cuales falleció durante la travesía.

PUBLICIDAD

"La experiencia en el mar nunca es fácil, es muy difícil y peligroso llegar hasta aquí. Durante el viaje no sabes si vas a llegar o no a destino".

Dice sentirse muy bien acogido en Canarias y feliz por la visita del papa, "una enorme oportunidad para que todo el mundo nos tenga en cuenta" y sea consciente de que si se embarcan en una patera o un cayuco es "para buscar una mejor vida".

PUBLICIDAD

Él es una de las miles de personas que permaneció en el muelle de Arguineguín varios días y que le escribió una carta al papa Francisco para contarle lo sucedido:

"Me siento muy feliz porque venga el papa para cumplir nuestro sueño. Le escribí una carta al papa Francisco para que conociera nuestra historia, lo que estábamos viviendo aquí", cuenta mientras espera por el discurso de León XIV, que confía en que sea "de esperanza" y para dar a conocer "a todo el mundo" lo que sucede en el océano.

PUBLICIDAD

Advierte de que "esto no se va a acabar nunca si seguimos así" y si los gobiernos de Europa, América y Asia no ayudan a los de África para que su gente no se vea obligada a emigrar. "Nosotros no nos marchamos por gusto para venir aquí, no tenemos otra solución".

El responsable de los equipos que despliega Cruz Roja en los muelles canarios durante los desembarcos entiende que la visita del papa a Canarias ayudará a poner el foco a nivel mundial de cómo las personas migrantes llegan y cómo se les atiende.

PUBLICIDAD

Acumula muchos recuerdos de aquel otoño de 2020 en Arguineguín, pero intenta quedarse con otros más positivos, como cuando asistieron a una madre y a su hija recién nacida nada más poner pie en tierra.

Patrón de la Guardamar Urania, una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo que asisten a las personas embarcadas en cayucos y pateras, tendrá la posibilidad de trasladar en persona su testimonio al papa León XIV en el acto en el puerto de Arguineguín.

PUBLICIDAD

Del mensaje del pontífice espera que sea "de gratitud a todo este pueblo, las islas Canarias, que tanto han sufrido y siguen sufriendo" el drama migratorio.

Sacerdote claretiano, miembro de la pastoral de migraciones en Gran Canaria, celebra este "día grande", en el que "la Iglesia toma un protagonismo que nunca ha tomado: salir de la zona opaca, silenciosa, en la que trabajamos normalmente, para reivindicar que el papa León ha puesto a las personas en el centro".

PUBLICIDAD

Sobre el acto en Arguineguín, opina que "se podía haber elegido otro lugar", pues "sería una pena que este muelle lo pudiéramos edulcorar: este es el muelle de la vergüenza. Se va a convertir en el de la esperanza pero aquí hubo mucho sufrimiento, mucho dolor".

El abogado de la pastoral de migraciones en Gran Canaria interpreta que la mera presencia del papa en Arguineguín "ya es un mensaje", pues al igual que hiciera Francisco en Lampedusa (Italia), León XIV ha querido acercarse al escenario de "un espectáculo lamentable".

PUBLICIDAD

Aquella "imagen de la vergüenza", cuando los derechos de miles de personas fueron "pisoteados", de alguna manera viene a ser expuesta como "ejemplo de lo que no se puede permitir. El mensaje del papa ha de ser: aquello no puede ser".

Una de las abogadas españolas más reconocidas en el ámbito de la migración opina que el papa es "una brújula moral", "una referencia moral y ética imprescindible para construir políticas de acogida y no de desprecio, de hospitalidad y no de hostilidad".

Teme que el pacto europeo de migraciones y asilo pueda "perpetuar Arguineguín, quizá en otra frontera, en un centro... si no atendemos al mensaje de fraternidad" que estos días está lanzando el papa en su visita a España.

El fundador de la ONG Open Arms considera que la visita del papa León XIV al muelle de Arguineguín supone "más que un gesto" y cree que puede enviar a Europa un mensaje de "esperanza, solidaridad y de empatía".

"Que el papa pise el muelle de Arguineguín yo creo que es más que un gesto. Aquí se ha recibido a gente que ha sufrido muchísimo, gente deshidratada, aterrorizada, y gente con vida también, con esperanza", rememora.

El responsable de Open Arms espera que, a partir de esta visita, se hable "más de personas" y de lo que se puede hacer en origen para evitar que estas personas sufran y tengan que huir de sus países.EFE

(foto) (vídeo)