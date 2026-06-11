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Médicos del bebé maltratatado en Barcelona dicen que "nunca" habían visto lesiones tan graves

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Los médicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que atendieron al bebé de 6 semanas, a cuyos padres se investiga como presuntos autores de lesiones graves y agresión sexual con penetración, han asegurado que "nunca en su carrera" habían visto unas lesiones como las que tenía en la zona anal, según han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

Lo han relatado este jueves ante el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona un cirujano y la responsable del equipo de maltrato infantil del área de pediatría del centro hospitalario, que han afirmado que, además de una exploración, confirmaron la gravedad de las lesiones con una resonancia magnética.

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Ambos han recordado que el 16 de marzo, cuando el bebé ingresó en el hospital con varias lesiones, no pudieron detectar unas de las que consideran más graves, las del ano, porque también presentaba una fractura en el fémur, que suponía "un riesgo vital", y que impedía que pudiesen abrirle las piernas para explorar la zona anal por el riesgo de que el hueso le seccionase una arteria.

Sobre las lesiones en el ano, los médicos ven "imposible" que sean compatibles con la expulsión natural de las heces o con una estimulación anal para ayudar al bebé a defecar, según las mismas fuentes.

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Tenía a otras lesiones además de esta y de la fractura del fémur, que los médicos consideran de origen traumático y no accidental, compatible con un maltrato, y que pudo ser causada por un gesto de "estirar y retorcer".

En concreto había dos fracturas más en ambos fémures y en las costillas, así como lesiones cerebrales, compatibles todas ellas con un zarandeo, y un hematoma en el moflete, que los doctores dicen que "no es compatible con un pellizco".

Sobre unos hematomas en la zona genital, que la defensa atribuye a la colocación en otro centro hospitalario de una bolsa para orinar, los médicos descartan esta posibilidad.

PEDIRÁN QUE DECLAREN

Las defensas pedirán que ambos investigados vuelvan a declarar y, en el caso de la abogada del padre --en prisión provisional sin fianza--, volverá a pedir su libertad una vez hayan comparecido los testigos previstos para este viernes.

Considera que cuando hayan declarado los padres, hermanos, cuñados y un primo de los padres, ya no hay riesgo de que el investigado pueda influir en su relato.

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EuropaPress

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