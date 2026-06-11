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Los fallecidos en el incendio de Magaluf: un hombre de 58 años y una mujer sin identificar

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Palma, 11 jun (EFE).- Las dos personas fallecidas en el incendio registrado esta madrugada en un bloque de apartamentos de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià, eran un hombre de 58 años de nacionalidad argentina y una mujer pendiente de identificación.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, responsable de la investigación del suceso, las dos víctimas mortales se encontraban en viviendas diferentes.

En el incendio, que se inició en la tercera planta de un edificio de nueve alturas, también han resultado heridas de gravedad dos personas y otros dos heridos leves, todos ellos evacuados a los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases de Palma.

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Además, según la última actualización del Servicio de Salud de Baleares, 15 residentes en el inmueble han sido atendidos in situ por inhalación de humo y también recibieron asistencia sanitaria en el lugar 8 bomberos por inhalación de humo y golpe de calor.

El Ayuntamiento de Calvià, que ha declarado dos días de luto oficial, ha emitido un comunicado para agradecer la solidaridad de los hoteles del municipio y de Palma, así como de los comerciantes de la zona de Torrenova, donde está ubicado el edificio siniestrado, denominado Trianon II.

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"Gracias a la colaboración y solidaridad de hoteleros de Calvià y Palma, todas las personas del edificio afectado podrán ser realojadas en diferentes hoteles", señala el consistorio, cuyos técnicos evaluarán el estado en el que ha quedado el edificio.

Se han precintado el piso en el que comenzó el fuego y los apartamentos inmediatamente superior e inferior, y la previsión de los responsables municipales es que el resto de los vecinos puedan regresar a sus casas el domingo o el lunes próximos, siempre que los técnicos ratifiquen su impresión inicial. EFE

(Foto) (Vídeo)

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