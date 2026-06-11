La compraventa de viviendas cae un 11,2 % en el primer trimestre del año

Madrid, 11 jun (EFE).- La compraventa de viviendas cayó un 11,2 % en el primer trimestre del año hasta las 163.322 operaciones, la menor cifra que se registra en este periodo desde 2024, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Las transacciones de vivienda libre sumaron 159.317 operaciones entre enero y marzo de 2026, el 11 % menos que un año antes, en tanto que las protegidas registraron 4.005 compraventas, el 20,4 % inferior.

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Por régimen de vivienda libre, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado, descendieron en el trimestre un 10,9 % interanual hasta las 146.292. Por su parte, las de vivienda nueva cayeron en el periodo un 12,2 % y sumaron 13.025 unidades.

Este descenso se produce tras un 2025 en el que la compraventa de vivienda creció un 5 % con 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. EFE

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(Infografía)