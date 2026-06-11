El Parador de Toledo acoge los días 24 y 25 de junio el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa

La Asociación de Periodistas Europeos, Premio Extraordinario de Defensa 2015, con la colaboración del Ministerio de Defensa, ha organizado en el Parador de Toledo los días 24 y 25 de junio la XXXVIII edición del Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa, titulada 'Aliados y amenazas'.

El encuentro contará con la participación, entre otros, del Almirante General Teodoro López Calderón, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD); del Almirante Juan Francisco Martínez Núñez, Secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL); del General Carlos Javier Frías, Jefe de la División de Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON); del General Víctor Bados, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos; del Teniente General Fernando López del Pozo, Director General de Política de Defensa (DIGENPOL); así como de analistas internacionales como Kristina Kausch, del German Marshall Fund, o Charlotta Sparre, subdirectora del SIPRI de Estocolmo; de responsables de la industria de defensa como Miguel Ángel Panduro, director general de Indra Space, o Luis Zapata, presidente de Ekolot Aerospace & Defense; y de expertos en seguridad y relaciones internacionales como Pedro Rodríguez, profesor de relaciones internacionales.

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Junto a ellos, participarán periodistas como Ángeles Blanco, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos y presentadora de informativos de Telecinco; Esperanza Calvo, periodista de Telecinco; Pablo Morán, jefe de Internacional de la Cadena SER; Fran Sevilla, periodista de RNE y enviado especial a conflictos bélicos; y Pilar Requena, directora de Documentos TVE.

El encuentro se realizará de forma presencial en el Parador de Toledo los días 24 y 25 de junio, y de las ponencias y debates que allí se celebren se editará un libro, como en las treinta y siete ediciones anteriores, según ha informado la Asociación de Periodistas Europeos en nota de prensa.

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El objetivo de esta convocatoria es incentivar el debate entre especialistas de las Fuerzas Armadas, del periodismo, del mundo académico, de la industria y de las instituciones nacionales e internacionales sobre la evolución del sistema internacional, las tensiones transatlánticas, la proliferación de conflictos, y el impacto de las nuevas tecnologías en la defensa, con el fin de reforzar la concienciación ciudadana y la defensa de los valores democráticos, así como la protección de las instituciones y de las infraestructuras críticas.

Se puede encontrar más información sobre el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, así como el programa actualizado, en la página web de la Asociación de Periodistas Europeos: https://www.apeuropeos.org/aliados-y-amenazas/. El acceso es libre y gratuito, previa inscripción a través de nuestra página web o mediante este formulario: https://forms.gle/jL8T1PAH3q8kB9wr9.

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La XXXVIII edición del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa continúa un ciclo de debates inaugurado en 1983 que mereció el 'Premio Extraordinario de Defensa 2015'. Esta edición cuenta con el patrocinio de la OTAN, el Gobierno de Castilla-La Mancha, Indra, Hispasat y Ekolot Aerospace & Defense.