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Carla Suárez: Cuando un equipo rival tiene una top-5 es muy potente y muy difícil de batir

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Redacción deportes, 11 jun (EFE).- Carla Suárez, capitana del equipo español que disputará los cuartos de final de las finales de la Billie Jean King Cup ante Kazajistán, afirmó que "siempre que un equipo tiene una jugadora top 5 hace que sea un rival muy potente y difícil de batir".

"Elena Rybakina es una jugadora muy completa, con un saque muy potente. Compite muy bien y es difícil, con experiencia en este tipo de competiciones", dijo en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

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"Hay que intentar que las nuestras confíen, que sigan en la misma línea de unión porque creo que la clave del éxito es estar lo más unidas posible. Y a raíz de eso, saldremos a competir al cien por cien y confiando en nuestras chicas y en nuestras posibilidades", añadió la extenista canaria.

España, en el caso de superar al cuadro kazajo se enfrentaría en semifinales al ganador de la eliminatoria entre Gran Bretaña o la República Checa, según el sorteo celebrado este jueves. EFE

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