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Astiberri Ediciones, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2026

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Astiberri Ediciones (Astisendo Grupo Editorial, S.L.) ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este jueves. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado a la editorial por "su inestimable contribución al elevar el Cómic a la categoría de alta literatura y por la enorme ambición artística de un catálogo que testimonia su espíritu exigente". Asimismo, el jurado ha señalado que Astiberri es un "referente indiscutible del panorama editorial independiente que ha construido su prestigio apostando por formatos cuidados y obras con un marcado sello de autor".

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"Sus publicaciones abordan temas complejos como la memoria histórica, el periodismo de guerra, la biografía y la crítica social. El buen hacer editorial ha consolidado las carreras de figuras nacionales fundamentales con la publicación de obras que se han convertido en emblemáticas y, a la vez, ha tendido puentes culturales con la traducción de creadores internacionales relevantes", asegura el fallo.

Además, el jurado ha expresado que "con un cuarto de siglo de historia y mil títulos vivos, su gestión sólida y coherente sigue atrayendo a nuevos públicos gracias a la variedad y a la belleza técnica y la estética de sus libros".

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El premio tiene por objeto distinguir el conjunto de la labor editorial de una persona física o jurídica que haya destacado por su aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural española.

Astiberri Ediciones es una editorial de cómic que nació en Bilbao en marzo de 2001 y este año celebra su 25 aniversario. Ha editado obras de autores como Edmond Baudoin, Lea Mazé, Jason Lutes, Eleanor Davis, Jeff Smith, Frederik Peeters, Josephine Mark, Craig Thompson, Alberto Breccia, Jason, Baru, Shigeru Mizuki, Guy Delisle, Jason, Jeff Lemire, Yaro Abe o François Bourgeon.

Paralelamente, Astiberri desarrolla una labor de promoción de autoría nacional, tanto novel como de firmas ya asentadas en el medio. Fruto de esa labor son los éxitos conseguidos en la exportación de las obras de autores como Paco Roca, Laura Pérez, Alfonso Zapico, David Rubín, Javier de Isusi, Santiago García, Javier Olivares, Nadar, Rubén Pellejero, Ana Miralles, Alberto Vázquez, Gabi Beltrán, Bartolomé Segui, Sara Soler, Albert Monteys, Lola Lorente, José Antonio Pérez Ledo, Alex Orbe o Álvaro Ortiz.

Los autores y obras publicados por Astiberri han recibido a lo largo de los años el reconocimiento en Comic Barcelona, convirtiéndose en la editorial de cómic con un mayor número de nominaciones del salón en los últimos años.

Este Premio se concedió por primera vez en el año 1994 a las editoriales Tusquets y Anagrama. En años sucesivos han sido galardonadas las editoriales Hiperión, Alianza, Gredos, Cátedra, Pre-Textos, Castalia, Visor, Trotta, Biblioteca Nueva, Valdemar, El Acantilado y Quaderns Crema (en la persona de Jaume Vallcorba), Renacimiento, Siruela, Edi2003, Sígueme, Galaxia/Círculo de Lectores, Crítica, las Siete Editoriales del Proyecto Contexto, Gadir, Marcial Pons, Alba, Akal, Salamandra, Libros del Zorro Rojo, Kalandraka, Turner, Trea, Antonio Machado Libros, Kairós, Austral, Media Vaca, Páginas de Espuma, Árdora Ediciones, Editorial Alfaguara, Norma Editorial, Editorial Juventud, Editorial Acantilado y, en 2025, Ediciones La Uña Rota.

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