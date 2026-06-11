Gobierno descarta que hubiera tensión en la salida de los coristas de la Sagrada Familia

Barcelona, 11 jun (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha dicho que no hubo escenas de tensión con la policía cuando los agentes "acompañaron" a los 600 coristas a la salida de la Sagrada Familia tras pretender saltarse el guion de la ceremonia presidida por el papa y cantar 'Els Segadors' exhibiendo 'estelades'.

En declaraciones a los periodistas en un acto en Granollers (Barcelona), Prieto ha defendido que, al término del acto en la Sagrada Familia, la Policía Nacional, los Mossos y la seguridad privada "invitó a todo el mundo" a abandonar la basílica, entre ellos los 600 cantantes.

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Ha indicado que no se les "encapsuló" sino que se "acompañó" a los cantantes, como también ocurrió con los invitados, a abandonar el templo "por unas salidas muy determinadas", pues había en todo el entorno de la Sagrada Familia un dispositivo de seguridad con unos itinerarios "muy restringidos".

El incidente con los coristas, a su juicio, "no afectó en nada" al desarrollo del acto, que ha incidido en que estaba "pactado con el Vaticano y que no contemplaba ningún elemento ideológico, de ningún tipo".

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"Si hubo algún momento de tensión, no lo vimos, pero si lo hubo no fue mayoritario", ha añadido el delegado.

La evacuación rodeados de policía de estos 600 cantantes que participaban en el acto de la Sagrada Familia, que pretendían saltarse el guión y cantar 'Els Segadors' exhibiendo 'estelades', ha generado polémica entre partidos políticos y entidades independentistas.

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El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la CUP han denunciado los hechos y han reclamado explicaciones al Govern de Salvador Illa. EFE