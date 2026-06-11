Espana agencias

Rufián duplica a Yolanda Díaz en las preferencias para presidir el Gobierno y también gana entre votantes de Sumar

Guardar
Google icon
Imagen 7A2LNYSQ35FHFB7Q7YC7B5EQWQ

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, duplica a la vicepresidenta Yolanda Díaz como político preferido para presidir el Gobierno, e incluso la supera entre los votantes de Sumar, según se refleja en el barómetro de opinión del mes de junio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Al preguntar a los encuestados a quién prefieren para presidir el Gobierno, uno de cada cuatro entrevistados (25%) menciona al actual jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y más lejos aparecen los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, con un 13,4 y un 9,5% respectivamente.

PUBLICIDAD

IRENE MONTERO, MUY LEJOS

Y el cuarto más mencionado es el independentista Gabriel Rufián, mencionado por el 5% de los entrevistados, duplicando el 2,2% que cita a Yolanda Díaz, que encabeza a los ministros de Sumar en el Gobierno y que ya ha anunciado que no volverá a presentarse. La líder de Podemos, Irene Montero, por su parte, no llega siquiera al 1%.

PUBLICIDAD

Al cruzar los datos de la encuesta con el recuerdo de voto de las generales de 2023 se ve que Sánchez es el presidente preferido para un tercio de los electores de Sumar (31%) y que también en ese colectivo Rufián supera a Díaz, con un 17,5 y un 13,6% de menciones, respectivamente.

Rufián se ha puesto a disposición de la izquierda para liderar un proyecto de unidad de fuerzas soberanistas y de izquierda estatal. En los últimos meses ha protagonizado encuentros públicos con dirigentes de Más Madrid, Podemos y, esta misma semana, Compromís.

APOYO A "COALICIÓN DE IZQUIERDAS" ANTES DE CREARSE

En otro momento de la encuesta, al preguntar a los entrevistados si ya tienen decidido a quién votar, además del 23% que menciona al PSOE, el 4,2% que cita a Sumar y el 1,9% que habla de Podemos, hay otro 1% que apunta a una Coalición de Izquierdas que aun no se ha configurado.

Entre quienes votaron a Sumar en 2023, esa opción todavía no existente de "coalición de izquierdas" cuenta con un respaldo ya decidido del 5,9%, frente al 31,3% que apuesta por repetir la misma marca, el 16% que se decanta por Podemos y un 12,8% que ya ha decidido pasarse al PSOE.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno descarta que hubiera tensión en la salida de los coristas de la Sagrada Familia

Infobae

Condenado a tres años y medio de cárcel el lotero que se quedó la Primitiva de 5 millones

Infobae

Le Senne (Vox), citado el 28 de octubre a una audiencia preliminar al juicio por delito de odio

Le Senne (Vox), citado el 28 de octubre a una audiencia preliminar al juicio por delito de odio

El Real Madrid ficha a la centrocampista internacional alemana Elisa Senss

Infobae

Terzic, "muy orgulloso y feliz" de entrenar al Athletic: "Es un honor"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

ECONOMÍA

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

El BCE cumple el guion y se ve obligado a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%

La joya oculta de Asturias: sale a la venta por 280.000 euros una histórica casa con suelos diseñados por Gaudí

El precio del diésel se desploma a su nivel más bajo desde la crisis en Oriente Medio: llenar un depósito medio baja a 89 €

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

DEPORTES

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después